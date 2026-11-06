Bantah Seskab Teddy Diperiksa Pom Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Panglima TNI: Hoaks!

Seskab Teddy Indra Wijaya. (Instagram: @sekretariat.kabinet)
JawaPos.com - Isu pemeriksaan Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya oleh Polisi Militer (Pom) TNI dalam kasus penyadapan atau ilegal akses Presiden Prabowo Subianto dibantah.
Menurut Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, isu yang beredar luas di masyarakat melalui media sosial (medsos) tersebut sama sekali tidak benar. Saat dikonfirmasi oleh awak media, Agus menjawab tegas dan singkat.
”Hoaks (Seskab Teddy diperiksa Pom TNI terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto),” ungkap Jenderal Agus pada Jumat (6/11).
Namun demikian, Agus tidak menjelaskan secara lebih terperinci ihwal isu tersebut. Sejauh ini, hanya Mabes Polri yang sudah buka suara dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka.
Yakni Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Mereka disebut telah melakukan persekongkolan untuk menyadap Presiden Prabowo dan sejumlah nama lainnya.
Kecuali Slamet Uliandi yang tidak ditahan karena dalam keadaan sakit, 3 tersangka lainnya sudah ditahan oleh polisi di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat (Jabar).
Sigit bersama Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso diumumkan sebagai tersangka oleh Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin pada Selasa malam (3/11). Sementara Slamet baru diumumkan menjadi tersangka pada Kamis malam (5/11).
”Berdasarkan hasil gelar perkara, maka penyidik menyimpulkan bahwa saudara SU (Slamet Uliandi) telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum,” kata Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022