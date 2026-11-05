Herri Pras Sebut Tindakan Petarung MMA Geruduk Rumahnya Coreng Nama UAH, UAS, dan Habib Umar

Yudi Cahyadi, Petarung Road to UFC yang Datangi Rumah Herri Pras hingga Berujung Laporan Polisi (UFCIndonesia)
JawaPos.com - Konten kreator, Herri Pras Al-Kaburi menilai tindakan petarung MMA Yudi Cahyadi bersama sejumlah orang yang mendatangi rumahnya justru mencoreng nama Ustaz Adi Hidayat (UAH), Ustaz Abdul Somad (UAS), dan Habib Umar bin Hafiz.
Ia menyebut dugaan tindakan kekerasan, intimidasi, hingga persekusi yang terjadi tidak mencerminkan ajaran ketiga tokoh agama tersebut.
"Demi Allah, saya yakin perbuatan itu sangat-sangat mencoreng kepada tiga nama tokoh yang mereka anggap sebagai guru mereka. Karena saya meyakini ketiga sosok ini tidak akan pernah mengajarkan hal tersebut," ujarnya, Kamis (5/11).
Herri juga menyinggung tindakan petarung MMA, Yudi Cahyadi yang mengajaknya bertarung. Ia mempertanyakan praktik kekerasan dan olahraga pertarungan, termasuk ketika seseorang menyaksikan tindakan penganiayaan terhadap orang lain.
Ia kemudian menggunakan perspektif keagamaan untuk menjelaskan pandangannya. Herri mencontohkan hukum permainan catur dan dadu dalam mazhab Hanafi yang disebutnya dapat menjadi haram apabila melalaikan salat.
"Padahal tak ada yang terluka karena main catur. Tak ada yang terzalimi karena main dadu. Tapi diharamkan. Apalagi ini?" katanya.
Lebih lanjut, Herri justru mengutip pernyataan Ustaz Adi Hidayat yang menurutnya mengajarkan agar seseorang tidak membela kesalahan, sekalipun dilakukan oleh tokoh yang dihormati.
Ia menilai, membela tindakan yang keliru berpotensi membuat kesalahan dianggap sebagai sesuatu yang benar. Karena itu, dia meminta para pengikut maupun pendukungnya juga tidak membela dirinya apabila melakukan kesalahan.
"Apabila salah, keliru, menyimpang, dan lain sebagainya, maka jangan belalah beliau. Karena apabila tindakan beliau yang salah itu dibela, maka itu akan berpotensi kesalahan akan dianggap benar," pungkas Herri.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan
Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022