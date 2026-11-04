Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Penulis: Syahrul Yunizar
Rabu, 4 November 2026 | 15.40 WIB

Komisi III DPR Dorong Polri Ungkap Motif Penyadapan Presiden oleh Eks Kapolri Listyo

Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. (Mabes Polri) - Image

Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. (Mabes Polri)

JawaPos.com - Kasus dugaan penyadapan atau akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit cs menjadi peringatan keras.

Menurut Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan I Wayan Sudirta, kasus tersebut menunjukkan adanya ancaman serius dan Polri harus segera mengungkap motof para pelakunya

Apalagi Bareskrim Polri sudah mengungkap tiga orang tersangka. Yakni mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Menurut dia, sugaan keterlibatan para jenderal polisi aktif tersebut menunjukkan adanya skandal.

Karena itu, kasus tersebut harus diungkap sampai akar. Termasuk motif di balik penyadapan yang hingga kini masih belum terungkap.

Sebab, penyadapan itu bukan hanya ancaman serius bagi negara, melainkan juga memperlihatkan adanya kerentanan akan keamanan masyarakat secara luas.

”Jika seorang presiden yang merupakan simbol negara dan memiliki lapisan keamanan tertinggi saja bisa disadap oleh oknum penegak hukum, lalu bagaimana dengan nasib privasi dan keamanan masyarakat biasa. Ini adalah alarm keras bagi sistem keamanan kita,” kata dia pada Rabu (4/11).

Pengungkapan kasus oleh Bareskrim Polri harus bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat akan jaminan atas rasa aman.

Untuk itu, Sudirta menyatakan bahwa penanganan kasus tersebut tidak boleh hanya berhenti sampai pelaksana lapangan atau operator.

”Kita harus berani bertanya, siapa yang memesan? Siapa aktor intelektual di balik para perwira tinggi ini? Motifnya apa, apakah manuver politik, sabotase ekonomi, atau agenda lain yang merongrong wibawa negara? Negara tidak boleh kalah oleh segelintir oknum yang menyalahgunakan seragam dan kewenangannya,” imbuhnya.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Profil Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Eks Kapolri Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo - Image
Kasuistika

Profil Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Eks Kapolri Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo

Rabu, 4 November 2026 | 08.03 WIB

Yusril Sebut Listyo Sigit Prabowo Tak Dikenakan Pasal Makar, Hanya Terancam Pidana 10 Tahun Penjara - Image
Kasuistika

Yusril Sebut Listyo Sigit Prabowo Tak Dikenakan Pasal Makar, Hanya Terancam Pidana 10 Tahun Penjara

Rabu, 4 November 2026 | 05.53 WIB

Sadap Presiden Prabowo, Yusril Pastikan Penetapan Tersangka Listyo Sigit Cs Sesuai Aturan - Image
Kasuistika

Sadap Presiden Prabowo, Yusril Pastikan Penetapan Tersangka Listyo Sigit Cs Sesuai Aturan

Rabu, 4 November 2026 | 05.43 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore