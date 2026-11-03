Identitas 3 Jenderal Polri Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo: Ada Eks Kapolri Listyo Sigit

JawaPos.com - Bareskrim Polri telah menetapkan 3 Jenderal Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Ketiga berinisial LSP, AS, dan EH.

Ketiga adalahnya Jenderal polisi aktif. LSP adalah Eks Kapolri yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Tersangka kedua AS adalah Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta, dan tersangka ketiga EH adalah Irjen Pol Eko Hadi Santoso selaku Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri.

Selain ketiga nama tersebut ada satu orang lainnya berinisial SU masih diperiksa intensif sebagai saksi.

3 Orang Jadi Tersangka

Bareskrim Polri menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan ilegal akses dan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

"Penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka LSP, AS, dan EH," kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam saat merilis kasus di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11).

Ketiga tersangka diduga kuat telah melakukan penyadapan kepada nomor presiden. Penyidik mengantongi alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status hukum mereka.

"Ketiga tersangka telah melakukan penyadapan kepada nomor telepon presiden negara republik Indonesia, pejabat negara, media, tokoh ormas, dan pengusaha," imbuh Asep.