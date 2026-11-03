Identitas 3 Jenderal Polri Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo: Ada Eks Kapolri Listyo Sigit

Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Presiden Prabowo Subianto. (Polri)
JawaPos.com - Bareskrim Polri telah menetapkan 3 Jenderal Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Ketiga berinisial LSP, AS, dan EH.
Ketiga adalahnya Jenderal polisi aktif. LSP adalah Eks Kapolri yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Tersangka kedua AS adalah Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta, dan tersangka ketiga EH adalah Irjen Pol Eko Hadi Santoso selaku Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri.
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Selain ketiga nama tersebut ada satu orang lainnya berinisial SU masih diperiksa intensif sebagai saksi.
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