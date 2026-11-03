Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Penulis: Syahrul Yunizar
Rabu, 4 November 2026 | 03.14 WIB

Polri Tetapkan LSP, AS dan EH Tersangka Penyadapan Handphone Presiden Prabowo dan Pejabat Negara

Ilustrasi Polri

 

JawaPos.com - Bareskrim Polri menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan ilegal akses dan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
 
"Penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka LSP, AS, dan EH," kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam saat merilis kasus di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11).
 
Ketiga tersangka diduga kuat telah melakukan penyadapan kepada nomor presiden. Penyidik mengantongi alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status hukum mereka.
 
 
"Ketiga tersangka telah melakukan penyadapan kepada nomor telepon presiden negara republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," imbuh Asep.
 
Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 10 orang saksi, dan 3 saksi ahli. Penyidik juga menyita beberapa alat bukti seperti 11 unit handphone, 1 tablet, dan 4 flasdisk.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Reza Khawatir Code of Silence, Mabes Polri Jamin Profesional soal Kasus Penggerebekan di Sukuharjo - Image
Kasuistika

Reza Khawatir Code of Silence, Mabes Polri Jamin Profesional soal Kasus Penggerebekan di Sukuharjo

Selasa, 3 November 2026 | 23.59 WIB

Mutasi Polri: Kapolri Suyudi Ganti Sejumlah Wakapolda, Mulai Sumbar Sampai NTB - Image
Nasional

Mutasi Polri: Kapolri Suyudi Ganti Sejumlah Wakapolda, Mulai Sumbar Sampai NTB

Selasa, 3 November 2026 | 23.45 WIB

Jemput Bola Bangun Budaya Tertib Lalu Lintas, Polri Layani Pembuatan SIM di Pesantren Banten - Image
Nasional

Jemput Bola Bangun Budaya Tertib Lalu Lintas, Polri Layani Pembuatan SIM di Pesantren Banten

Selasa, 3 November 2026 | 23.16 WIB

Terpopuler

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen - Image
1

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

5

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

6

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam

9

Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam

10

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore