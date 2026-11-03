Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Penulis: Muhammad Ridwan
Selasa, 3 November 2026 | 16.16 WIB

KPK Cecar Bupati dan Wabup Bogor soal Dugaan Pemotongan Insentif Pegawai Bapenda

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan praktik pemotongan insentif upah pungut di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor. Dalam penyidikan perkara tersebut, KPK telah memeriksa Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi pada pekan lalu.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tidak hanya menyasar kepala daerah, tetapi juga sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

"Pemeriksaan di Polres Bogor ya, saksi bupati, wakil bupati, beberapa ASN di lingkungan Dinas Pendapatan, semuanya didalami berkaitan dengan dugaan pemotongan insentif yang diberikan kepada pegawai di Dinas Pendapatan Daerah," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/11).

Budi menjelaskan, insentif upah pungut merupakan hak yang diberikan kepada unit kerja yang memiliki tugas mengelola pajak dan retribusi daerah. Namun, dalam perkara ini, penyidik menemukan dugaan adanya pemotongan terhadap insentif yang semestinya diterima secara penuh oleh para pegawai.

KPK masih menelusuri bagaimana praktik pemotongan tersebut dilakukan. Penyidik mendalami proses penyaluran insentif, mekanisme pemotongan, hingga pihak yang memiliki kewenangan maupun dasar dalam melakukan pengurangan pembayaran kepada pegawai.

"Sehingga praktik-praktik itu kami dalami alur, proses, dan mekanismenya, pembayarannya, kemudian bagaimana mekanisme pemotongan, dasar pemotongan dan sebagainya, termasuk jumlahnya tentu dan timeframe-nya, kapan dilakukan pemotongan itu dan sebagainya," ujar Budi.

Selain mekanisme, penyidik juga berupaya mengungkap besaran insentif yang diduga dipotong serta periode terjadinya praktik tersebut. Pendalaman ini diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai pola pemotongan dan pihak-pihak yang diduga terlibat.

Di sisi lain, KPK beralasan pemeriksaan dilakukan di Polres Bogor merupakan bagian dari strategi penyidikan agar proses pemeriksaan berjalan lebih efektif.

"Ini tentu juga berbasis pada kepentingan efektivitas proses pemeriksaan di tahap penyidikan," klaimnya.

Menurut Budi, pemeriksaan di wilayah Bogor juga memberikan kemudahan bagi penyidik untuk memperoleh dokumen, data, maupun informasi tambahan yang diperlukan selama proses penyidikan. Dengan demikian, apabila terdapat kebutuhan pendalaman lebih lanjut, pemenuhan bahan pemeriksaan dari para saksi dapat dilakukan secara lebih cepat.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
KPK Duga Penyimpangan Cukai Rokok di PT Djarum Sejak 2010 Rugikan Negara Triliunan Rupiah - Image
Kasuistika

KPK Duga Penyimpangan Cukai Rokok di PT Djarum Sejak 2010 Rugikan Negara Triliunan Rupiah

Selasa, 3 November 2026 | 00.19 WIB

KPK Susun Strategi untuk Panggil Ulang Menteri ATR Nusron Wahid - Image
Kasuistika

KPK Susun Strategi untuk Panggil Ulang Menteri ATR Nusron Wahid

Senin, 2 November 2026 | 23.15 WIB

KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan - Image
Kasuistika

KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 00.55 WIB

Terpopuler

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen - Image
1

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

5

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

6

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam

9

Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam

10

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore