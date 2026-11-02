Kapolres Sukaharjo Dicopot dan Dinonaktifkan, Buntut Penggerebekan Ponpes Hamilatul Qur'ansyah

JawaPos.com - Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena dicopot dari jabatannya. Selain itu, dia juga sudah dinonaktifkan dari tugas. Pencopotan dan penonaktifan perwira menengah itu dari jabatanya, buntut dari peristiwa penggerebekan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Qur'an di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng).
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, pencopotan atau mutasi jabatan kapolres Sukoharjo dilakukan melalui Surat Telegram (ST)/2463/XI/KEP./2026. Mutasi tersebut dilakukan bersamaan untuk 3 orang perwira menengah sekaligus.
”Polri melakukan mutasi 3 perwira menengah yang salah satunya adalah menyangkut pergantian jabatan kapolres Sukoharjo Jawa Tengah atas nama AKBP ADS (Andhika Dharma Sena),” ungkap Trunoyudo pada Senin (2/11).
Untuk menggantikan AKBP Andhika, Polri menunjuk AKBP Indra Maulana Saputra menjadi kapolres Sukoharjo. Sebelum ditugaskan di posisi tersebut, AKBP Indra bertugas sebagai kapolres Boyolali. Selain itu, AKBP Christopher Adikara yang sebelumnya Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jateng dimutasikan menjadi kapolres Boyolali.
Selain mencopot dan mengganti kapolres Sukoharjo, Polri juga menonaktifkan pamen tersebut dari tugasnya. Trunoyudo menyatakan bahwa langkah itu diambil sebagai respons atas keluhan dan laporan yang dibuat oleh masyarakat pasca penggerebekan di Sukoharjo.
”Dengan adanya keluhan tersebut, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 personel. Yaitu terdiri dari AKBP ADS selaku kapolres Sukoharjo, kemudian Iptu AS selaku Kasat Serse, Kanit Pidum Ipda FA, dan juga Kanit PPA Ipda RAP,” imbuhnya.
Pemeriksaan terhadap para polisi tersebut, lanjut Trunoyudo, dilakukan oleh Divisi Propam Polri. Tidak hanya itu, keempat polisi tersebut juga dinonaktifkan dari tugas masing-masing. Langkah itu diambil sebagai bagian dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam Polri.
”Penonaktifan keempat personel tersebut tentunya saat ini juga masih menjalani proses pemeriksaan sebagai pertanggungjawaban peristiwa yang tentunya menjadi keluhan bagi khususnya anak-anak santri dan juga pengasuh, yang tentunya langsung terdampak pada lokasi tersebut,” beber dia.
Baca Juga: Komnas HAM Minta Polri-Kompolnas Periksa Dugaan Pelanggaran Prosedur Penggeledahan Ponpes Sukoharjo
Trunoyudo memastikan, proses hukum terus berjalan. Demikian pula dengan proses di Propam Polri. Lebih lanjut, dia menyebut, pihak kepolisian menyampaikan penyesalan mendalam atas munculnya keluhan dan trauma akibat penggerebekan tersebut.
”Sekali lagi kami mengucapkan penyesalan yang mendalam atas terjadinya keluhan dan trauma, khususnya bagi kaum rentan anak, santriwati, dan perempuan yang ada di lokasi tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan,” ujarnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022