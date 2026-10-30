Polisi Tetapkan 12 Orang Sebagai Tersangka karena Bawa Bom Molotov saat Demo di Balai Kota Malang 

Ilustrasi bom molotov.(Ilustrasi/JawaPos.com)
JawaPos.com - Polresta Malang Kota menetapkan 12 orang sebagai tersangka terkait dugaan rencana kerusuhan dalam aksi demonstrasi memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di depan Balai Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (28/10).
Penetapan tersangka dilakukan karena para tersangka membawa bom molotov yang diduga akan digunakan untuk memicu kerusuhan dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Penetapan belasan tersangka tersebut bermula dari penyekatan dan pemeriksaan ketat yang dilakukan Satgas Preventif Strike di titik-titik akses menuju lokasi penyampaian aspirasi.
Kecurigaan bermula saat pihak aparat korps bhayangkara menghentikan 13 pemuda mencurigakan saat berjalan berkelompok di Jalan Untung Suropati menuju Balai Kota Malang.
"Oleh tim diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan, dengan hasil didapati ada dua orang di antara 13 orang tersebut membawa 4 botol bom molotov. Di dalamnya tercium bau menyengat dan di ujungnya terdapat sumbu," kata Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setiyo Pambudi Sukarno, Jumat (30/10).
Usai digelandang ke Mako Polresta Malang Kota, penyidik mendalami peran masing-masing pelaku. Dari 13 orang yang ditangkap, 12 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 1 orang berstatus sebagai saksi.
Tiga tersangka utama yang diduga merakit sekaligus membawa bom molotov yakni FH (26) asal Karangploso Kabupaten Malang, YWW (25) asal Lowokwaru Kota Malang, dan IR (23) asal Klojen Kota Malang.
Sementara sembilan tersangka lainnya yang berperan membantu proses pembuatan bom molotov yakni DRA (24), BSR (23), KA (27), BPT (21), AGP (29), IZA (25), AD (25), ABA (25), serta MJM (24).
"Modus operandi para pelaku ini, yaitu para pelaku secara bersama-sama membuat dan membawa bom molotov yang direncanakan untuk digunakan memicu kerusuhan pada saat penyampaian aspirasi di depan Balai Kota Malang," tegas Danang.
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