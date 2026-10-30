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Penulis: Muhammad Ridwan
Jumat, 30 Oktober 2026 | 21.50 WIB

Pernah Lari Terbirit-birit, KPK Tetapkan Dedi Congor sebagai Tersangka Dugaan Suap Bea Cukai

Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dok Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dok Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah menetapkan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka. Ahmad Dedi sendiri telah diperiksa dalam proses penyidikan kasus dugaan suap importasi yang melibatkan pejabat bea cukai.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penetapan status tersangka terhadap Dedi. Menurutnya, penyidik telah memasukkan nama tersebut dalam daftar tersangka perkara dugaan suap di institusi kepabeanan dan cukai itu.

"Saudara AD, yang merupakan pegawai pada Ditjen Bea dan Cukai, juga telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (30/10).

Budi menjelaskan, penetapan tersangka terhadap Dedi telah dilakukan sejak September 2026. Penetapan itu berlangsung bersamaan dengan penetapan tersangka terhadap Gatot Heroe yang menjabat sebagai Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai.

"Per-September 2026," jelas Budi.

Ahmad Dedi Lari Terbirit-birit Usai Diperiksa KPK

Ahmad Dedi pernah lari terbirit-birit usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/5). Ahmad Dedi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengurusan importasi barang pada DJBC Kemenkeu.

Ahmad Dedi yang keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 15.43 WIB, memilih meninggalkan lokasi dengan lari untuk menghindari pertanyaan dari awak media. "Pak kenapa lari pak, oy pak?" teriak awak media kepada Dedi yang lari terbirit-birit.

Nama Ahmad Dedi sebelumnya pernah mencuat dalam dugaan aliran dana dari pengusaha importir pada 2017. Saat itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyelidiki dugaan rekening mencurigakan milik Ahmad Dedi, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai DJBC Jawa Timur II.

Saat itu, penyidik mendalami dugaan penerimaan aliran uang dari PT Blueray Cargo (BR). Pasalnya, PT BR diduga memberikan suap untuk memuluskan impor atas perusahaannya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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