KPK Periksa Wabup hingga Sekda Bogor soal Dugaan Korupsi Pemotongan Upah Pungut Bapenda

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati (Wabup) Bogor Ade Ruhandi, pada Jumat (30/10). Politikus Partai Golkar itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait pemotongan upah pungut serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Pemeriksaan terhadap Ade Ruhandi merupakan penjadwalan ulang. Sedianya, pria yang karib disapa Jaro Ade itu diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (27/10).

"Hari ini Jumat (30/10), penyidik melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan sejumlah saksi," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (30/10).

Selain Jaro Ade, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika; Inspektur Daerah Kabupaten Bogor/Kepala Bappenda tahun 2022-2025, Arif Rahman; Staff Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor/Bendahara Pengeluaran, Sesilia Windy Gloriana; dan ADC Bupati Kabupaten Bogor, Gilang Windu.

Kelima saksi yang merupakan pejabat dan staf di lingkungan Pemkab Bogor itu menjalani pemeriksaan di Polres Bogor, Jawa Barat.

"Untuk efektifitas pemeriksaannya, termasuk jika ada kebutuhan data atau informasi yang harus dipenuhi oleh saksi, maka pemeriksaannya dilakukan di Polres Bogor," jelasnya.

Pemeriksaan kelima saksi itu dilakukan setelah penyidik memeriksa Bupati Bogor Rudy Susmanto di Polres Bogor, pada Kamis (29/10). Selain Rudy Susmanto, penyidik KPK juga memeriksa sejumlah saksi lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

KPK Usut Dugaan Pemotongan Upah Pungut Bapenda Kabupaten Bogor KPK sebelumnya mengungkapkan, salah satu perkara yang tengah didalami terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara yang bersumber dari pemotongan upah pungut di Bapenda Kabupaten Bogor.