KPK Sita Dokumen dan Barbuk Elektronik dari Geledah di 6 Perusahaan yang Terafiliasi PT Djarum

ILustrasu: Penyidik KPK saat melakukan penggeledahan terkait korupsi. ( FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS).

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengintensifkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di bea cukai. Terbaru, penyidik melakukan penggeledahan terhadap enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum di wilayah Kudus, Jawa Tengah.

Dari hasil penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Nantinya barbuk tersebut akan diteliti lebih lanjut guna kepentingan penyidikan.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara di sektor cukai, bahwa pada hari Kamis (29/10), Penyidik masih terus melanjutkan rangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Kudus," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (30/10).

Dia menjelaskan, penggeledahan kali ini dilakukan terhadap enam perusahaan yang memiliki afiliasi dengan PT Djarum. Penggeledahan terhadap sejumlah lokasi tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mendalami dugaan praktik korupsi yang sedang diusut.

"Kali ini, objek penggeledahannya di enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum," ungkapnya.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan perkara tersebut. Barang bukti itu kemudian diamankan untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan.

"Dalam marathon penggeledahan tersebut, sejumlah dokumen serta beberapa barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini diamankan dan disita oleh penyidik," jelas Budi.

Dokumen dan barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diteliti lebih lanjut. KPK perlu memastikan relevansi setiap barang yang ditemukan dengan dugaan tindak pidana korupsi di sektor cukai.

"Selanjutnya penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut," tegasnya.

Selain mengusut dugaan korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara di sektor cukai, KPK juga masih mengembangkan penyidikan perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam pengembangan perkara tersebut, lembaga antirasuah sebelumnya telah menetapkan dua tersangka baru melalui dua surat perintah penyidikan (sprindik) yang berbeda. Penetapan tersangka itu merupakan bagian dari pengembangan perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Bea dan Cukai.

Budi menyampaikan, lembaga antirasuah telah menetapkan Gatot Heroe yang diketahui menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat P2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot Heroe saat ini telah ditahan oleh penyidik sejak Agustus 2026.

Sementara itu, tersangka kedua yakni Ahmad Dedi yang merupakan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ahmad Dedi ditetapkan sebagai tersangka pada September 2026 dalam rangkaian pengembangan penyidikan perkara tersebut.