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Penulis: Ardini Pramitha
Jumat, 30 Oktober 2026 | 17.56 WIB

Miris, 2 Suami di Surabaya Nekat Jual Istri ke Pria Lain Demi Menuruti Fantasi

Ilustrasi kekerasan terhadap perempuan (Dok. JawaPos.com) - Image

Ilustrasi kekerasan terhadap perempuan (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Satres PPA-PPO Polrestabes Surabaya membongkar praktik esek-esek suami jual istri untuk layani pria hidung belang dengan layanan threesome. Dua orang ditetapkan tersangka yakni WBS (39), warga Kota Surabaya nekat menjual istrinya berinisial RKR (37) serta tersangka RW (25), warga Kabupaten Ngawi, menjual istrinya berinisial SNK (25), warga Kabupaten Nganjuk.

Keduanya menawarkan layanan hubungan badan, melalui sebuah grup di media sosial Facebook dan memasang tarif sebesar ratusan ribu rupiah.

Kasatres PPA-PPO Polrestabes Surabaya, AKBP Melatisari menjelaskan kasus ini terungkap ketika tersangka WBS menjual istrinya melalui Facebook dengan layanan threesome pada Minggu (25/10). WBS memaksa istrinya untuk melayani tamu, dengan cara berhubungan badan.

“Apabila tidak mau maka tersangka akan mengusir istrinya dari rumah beserta dengan anaknya,” ujar AKBP Melatisari, dikonfirmasi Jumat (30/10).

WBS menawarkan untuk melayani tamu tersebut di indekosnya, Jalan Lebo Agung, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya. “Petugas mengamankan tersangka, tamu, dan korban dalam keadaan sedang berhubungan badan secara bersama-sama,” ungkapnya.

Editor: Diar Candra
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