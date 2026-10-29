KPK Cecar Vinna Ledy soal Dugaan Penerimaan Gratifikasi Berupa Rumah hingga Mobil Mewah

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan sejumlah aset oleh anggota DPRD Kota Bengkulu, Vinna Ledy Anggraheni (VLA), dari pihak swasta.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menelusuri sejumlah aset yang diduga diterima Vinna dari pihak lain.

Pendalaman itu dilakukan saat pemeriksaan terhadap Vinna sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan tersebut.

“Dalam pemeriksaan hari ini seputar aset-aset yang diduga diterima oleh Saudari VLA dari pihak-pihak lain," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (29/10) malam.

Selain menelusuri asal-usul aset, penyidik juga menggali informasi mengenai dugaan penerimaan lain yang berpotensi berkaitan dengan gratifikasi selama Vinna menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu.

"Dan tentunya juga pendalaman berkaitan dengan dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Kota Bengkulu dalam kapasitas Saudari VLA ini sebagai anggota DPRD,” ucap Budi.

Budi menyampaikan, salah satu fokus pemeriksaan terkait dugaan pemberian aset oleh pihak swasta bernama Eno Bowo Susilo (EBS) kepada Vinna.

Penyidik tengah mendalami bentuk dan keterkaitan pemberian tersebut dengan perkara yang sedang dikembangkan.