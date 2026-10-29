Polisi: Penyebab Tewasnya Perempuan yang Ditemukan di Parit dengan Tangan Terikat Masih Didalami

Ilustrasi jenazah. (JawaPos)

JawaPos.com - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung hingga kini masih mendalami penyebab pasti kematian Lilis Pitriani ,29,. Sebelumnya perempuan ini ditemukan tak bernyawa di dalam parit dengan tangan terikat di Jalan Cipto MK, Gang 57 PU, Kelurahan Kupang Teba.

"Kami masih mendalami kasus ini, untuk mengungkap ada tidaknya unsur pidana," kata Kasatreskrim Polresta Bandarlampung Kompol Regan Kusuma Wardani, di Bandarlampung, dllansir dari Antara, Kamis (29/10).

Regan mengatakan, mayat perempuna tersebut pertama kali ditemukan oleh keluarga korban di sebuah parit disertai ikatan tali tambang serta sejumlah luka di tubuh tersebut.

"Mendapatkan laporan tersebut Tim langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP awal serta mencari bukti petunjuk di lokasi," katanya.

Regan menegaskan, pihaknya saat ini belum dapat menyimpulkan motif maupun penyebab kematian korban secara tergesa-gesa. Polisi tengah berkoordinasi dengan pihak keluarga guna mendapatkan persetujuan dilakukannya autopsi medis.

"Untuk jenazah sudah dievakuasi tadi malam ke RS Bhayangkara Polda Lampung. Rencananya setelah persetujuan keluarga akan dilakukan proses autopsi," tambahnya.

Sebagai langkah lanjutan, lanjut dia, penyidik Satreskrim Polresta Bandarlampung terus mengumpulkan berbagai bukti petunjuk di tempat kejadian perkara (TKP). Selain itu, aparat kepolisian juga tengah menggali keterangan dari sejumlah saksi kunci, mulai dari warga sekitar hingga pihak keluarga korban.