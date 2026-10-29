Waketum MUI Anwar Abbas Sebut Keputusan Pembagian Kuota Haji Tambahan oleh Gus Yaqut Bijaksana

JawaPos.com - Wakil Amirul Hajj pada penyelenggaraan ibadah haji 2024, KH Anwar Abbas atau Buya Anwar Abbas, menilai kebijakan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dalam membagi kuota haji tambahan pada 2024 sebagai keputusan yang bijaksana. Menurutnya, kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga keselamatan dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah haji.

Buya Anwar menjelaskan, pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50 persen untuk jemaah haji reguler dan 50 persen untuk jemaah haji khusus perlu dilihat dari kondisi serta daya tampung fasilitas di Tanah Suci.

Pernyataan itu disampaikan Buya Anwar saat menjadi saksi meringankan yang dihadirkan tim penasihat hukum Gus Yaqut dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama periode 2023-2024 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (29/10).

Buya Anwar menjelaskan, kepadatan yang tidak terkendali berpotensi memicu persoalan ant jemaah. Situasi tersebut bahkan dapat mengganggu pelaksanaan ibadah karena jemaah harus menghadapi persoalan mendasar, seperti keterbatasan tempat beristirahat.

"Saya rasa kalau ditambah lagi bisa berantem itu jemaah saya rasa ya. Sehingga akhirnya mereka bukan lagi menyelenggarakan ibadah haji, tapi mulai sibuk bertengkar satu sama lain," kata Buya Anwar saat memberikan kesaksia.

Untuk menggambarkan pentingnya kebutuhan istirahat bagi jemaah, Buya Anwar mengisahkan kebiasaan masyarakat di kampung halamannya di Sumatera Barat. Ia mengatakan, ada kondisi tertentu ketika seseorang membutuhkan ruang dan tidak seharusnya diganggu.

"Karena bagaimanapun juga ya di kampung saya di Sumatera Barat, ada tiga orang yang tidak boleh diganggu itu. Orang lapar tidak boleh diganggu, orang kebelet enggak boleh diganggu, orang ngantuk enggak boleh diganggu," tegasnya.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu kemudian mencontohkan dampak penambahan jumlah jemaah dari 10.000 menjadi 20.000 orang apabila tidak diimbangi dengan kapasitas penampungan yang memadai. Menurut dia, kondisi tersebut berisiko menimbulkan kepadatan yang luar biasa.