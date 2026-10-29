Silmy Karim Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 33,9 Miliar, untuk Beli Saham Rp 31,3 Miliar

JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, turut didakwa menerima gratifikasi dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 33,9 miliar.

Dakwaan itu menjadi bagian dari dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Silmy menerima setoran tunai secara bertahap selama periode 19 Agustus 2025 hingga 11 Mei 2026.

Total uang yang diterima dengan keterangan dana operasional itu mencapai Rp 2,56 miliar.

"Terdakwa Silmy Karim sejak tanggal 19 Agustus 2025 sampai dengan 11 Mei 2026 telah menerima setoran tunai dengan keterangan Dana Operasional Wakil Menteri Imipas, yang seluruhnya berjumlah Rp 2.560.000.000," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (29/10).

Selain setoran yang disebut sebagai dana operasional, jaksa juga menguraikan dugaan penerimaan uang yang digunakan untuk membeli saham melalui sejumlah perusahaan sekuritas.

"Bahwa selain penerimaan tersebut, terdakwa Silmy Karim juga menerima uang yang dipergunakan untuk membeli saham pada beberapa Perusahaan Sekuritas atas nama terdakwa Silmy Karim dengan nilai sebesar Rp 31.381.119.000," ucap jaksa.

Menurut jaksa, transaksi pembelian saham tersebut berlangsung sejak 1 Agustus 2023 hingga 11 September 2025. Penyidik menduga uang yang digunakan untuk membeli saham itu berasal dari pemberian pihak lain.

Berdasarkan uraian dakwaan tersebut, nilai uang yang disebut sebagai dana operasional dan dana untuk pembelian saham mencapai sekitar Rp 33,94 miliar.