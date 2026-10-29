Eks Wamen Imipas Silmy Karim Didakwa Terima Rp 1,2 Miliar dari Pemerasan Izin Tinggal WNA

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, didakwa terlibat dalam praktik pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Silmy disebut menerima uang yang diduga berasal dari praktik pemerasan dengan total mencapai Rp 1,2 miliar.
Hal itu diungkapkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan surat dakwaan terhadap Silmy Karim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (29/10).
"Terdakwa Silmy Karim mendapatkan uang total sebesar Rp 1.200.000.000," kata jaksa.
Silmy disebut melakukan pemerasan secara bersama-sama dengan sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.
Mereka adalah Saffar Muhammad Godam selaku Plt Dirjen Imigrasi, Jaya Saputra selaku Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Tessar Bayu Setyaji selaku Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Ditjen Imigrasi, serta Bagus Bramantyo yang menjabat sebagai Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.
Selain itu, terdapat Gusti Benardiansyah selaku staf Subdit Izin Tinggal Ditjen Imigrasi dan Juniadi Sri Priambudi yang menjabat Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS).
Jaksa menjelaskan, dugaan pemerasan dilakukan dengan cara menghambat proses penerbitan dokumen keimigrasian. Permohonan yang diajukan disebut sengaja ditunda atau tidak diterbitkan sehingga pemohon menghadapi kendala dalam memperoleh dokumen yang dibutuhkan.
Dokumen yang menjadi objek dalam perkara ini mencakup izin tinggal kunjungan (ITK), izin tinggal terbatas (ITAS), izin tinggal tetap (ITAP), hingga permohonan perubahan status izin tinggal. Pengurusan dokumen tersebut umumnya dilakukan melalui biro jasa atau perusahaan yang bertindak sebagai penjamin WNA.
Dalam dakwaan, jaksa juga memaparkan besaran uang yang diduga diminta untuk proses alih status izin tinggal. Tarif untuk perubahan status dari ITK menjadi ITAS disebut berkisar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta untuk setiap permohonan.
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