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Penulis: Muhammad Ridwan
Kamis, 29 Oktober 2026 | 18.47 WIB

KPK Sita Dokumen hingga Elektronik dari Penggeledahan PT Djarum dan Bea Cukai Kudus

Ilustrasi KPK (FOTO: Antara) - Image

Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan alat elektronik dalam penggeledahan di Kudus, Jawa Tengah.

Penggeledahan dilakukan di kantor pusat PT Djarum serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC TMC) Kudus pada Rabu (28/10).

Penyitaan tersebut terkait penyidikan dugaan korupsi pengurusan pita cukai rokok PT Djarum. 

Barang-barang yang diamankan akan menjadi bagian dari proses pendalaman perkara oleh penyidik.

"Beberapa yang diamankan di antaranya dokumen dan juga barang bukti elektronik," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (28/10) malam.

Budi menyampaikan, perkara tersebut diduga berhubungan dengan penerimaan negara dari sektor cukai.

Namun, penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengungkap lebih jauh konstruksi perkara karena penanganannya baru memasuki tahap awal.

"Perkara ini diduga berkaitan soal penerimaan negara dari bidang cukai. Detailnya nanti kami akan terus update karena ini memang masih di tahap awal penyidikan," ucap Budi.

Budi menerangkan, penggeledahan di kantor PT Djarum dan Bea Cukai Kudus merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Pengembangan kasus tersebut dilakukan setelah KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum pada Oktober 2026.

Editor: Bayu Putra
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