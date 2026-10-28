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Penulis: Antara
Kamis, 29 Oktober 2026 | 04.38 WIB

KPK Sita Dokumen hingga Barbuk Elekronik dari Penggeledahan di Bea Cukai Kudus dan PT Djarum

Ilustrasi: Pneyidik KPK saat hendak melakukan penggeledahan. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS). - Image

Ilustrasi: Pneyidik KPK saat hendak melakukan penggeledahan. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS).

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen hingga barang bukti elektornik, dalam penggeledahan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus dan PT Djarum pada Rabu (28/10).

“Beberapa yang diamankan di antaranya dokumen dan juga barang bukti elektronik,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara.

Budi menjelaskan, penggeledahan di kedua tempat tersebut, merupakan rangkaian dari penyidikan pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Nantinya, KPK akan mengumumkan lebih lanjut bila ada barang bukti lain yang ditemukan dalam penggeledahan dua lokasi tersebut.

“Nanti kami akan terus update perkembangannya,” katanya.

Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026 dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

Pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan perkara tersebut melalui penerbitan dua surat perintah penyidikan (sprindik).

Dalam satu sprindik tersebut, KPK telah menetapkan seorang tersangka. Sementara satu lainnya merupakan sprindik umum sehingga belum ada tersangka yang ditetapkan.

Hingga 26 Agustus 2026, sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yakni:

Editor: Kuswandi
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