Tragedi Berdarah di Sungai Apit Siak: Seorang Polisi Tega Habisi bu Kandungnya

Rumah orang tua pelaku di Jalan Gajahmada Kelurahan Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit, Siak, tempat terjadinya pembunuhan, Selasa (27/10). (Istimewa)

JawaPos.com - Seorang pensiunan guru berinisial FH, 64, tewas dengan sejumlah luka tusuk

Dia ditemukan di dalam rumahnya di Jalan Gajahmada, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, pada Selasa (27/10) subuh.

Pelaku pembunuhan tersebut ternyata adalah anak kandungnya sendiri yang merupakan seorang anggota Polri yang berinisial WP, 37.

Peristiwa kelam ini sontak mengejutkan warga sekitar. Kepolisian Resor Siak bergerak cepat mengamankan pelaku tak lama setelah jasad korban ditemukan oleh warga yang curiga dengan gerak-gerik pelaku.

Dikutip dari Riau Pos (Jawa⁷Pos Group), kasus pembunuhan ini pertama kali terungkap berkat kecurigaan seorang saksi bernama Afrina Ramayana Daulay.

Sekitar pukul 06.30 WIB, saksi melihat terduga pelaku keluar dari rumah korban.

Kepada warga, WP sempat melontarkan kalimat janggal bahwa ibunya sedang tidur dengan nyaman sebelum akhirnya kabur meninggalkan lokasi.