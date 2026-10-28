Tragedi Berdarah di Sungai Apit Siak: Oknum Polisi Tega Habisi Ibu Kandungnya

JawaPos.com - Seorang pensiunan guru berinisial FH, 64, tewas dengan sejumlah luka tusuk
Dia ditemukan di dalam rumahnya di Jalan Gajahmada, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, pada Selasa (27/10) subuh.
Pelaku pembunuhan tersebut ternyata adalah anak kandungnya sendiri yang merupakan seorang anggota Polri yang berinisial WP, 37.
Peristiwa kelam ini sontak mengejutkan warga sekitar. Kepolisian Resor Siak bergerak cepat mengamankan pelaku tak lama setelah jasad korban ditemukan oleh warga yang curiga dengan gerak-gerik pelaku.
Dikutip dari Riau Pos (Jawa⁷Pos Group), kasus pembunuhan ini pertama kali terungkap berkat kecurigaan seorang saksi bernama Afrina Ramayana Daulay.
Sekitar pukul 06.30 WIB, saksi melihat terduga pelaku keluar dari rumah korban.
Kepada warga, WP sempat melontarkan kalimat janggal bahwa ibunya sedang tidur dengan nyaman sebelum akhirnya kabur meninggalkan lokasi.
Pelaku sempat mendatangi tetangga untuk meminta uang tunai dan meminta diantarkan ke kawasan Pasar Sungai Apit dengan tergesa-gesa.
Rasa curiga yang semakin besar membuat para tetangga memutuskan untuk memeriksa kondisi di dalam rumah korban.
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