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Penulis: Muhammad Ridwan
Rabu, 28 Oktober 2026 | 01.43 WIB

Wabup Bogor Ade Ruhandi Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Dijadwalkan Ulang

Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi. (TikTok: tito.alzikri) - Image

Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi. (TikTok: tito.alzikri)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi, pada Selasa (27/10).

Penyidik sedianya meminta keterangan Ade Ruhandi terkait penyidikan dugaan korupsi pemotongan upah pungut dan retribusi daerah serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

"Untuk saksi Saudara ADR, Wakil Bupati Bogor, konfirm tidak hadir," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (27/10).

Budi mengatakan, penyidik KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Ade, pada Kamis (29/10) mendatang. Lembaga antirasuah belum memberikan secara rinci apa yang akan didalami terhadap politikus Partai Golkar tersebut.

"Dijadwalkan ulang pemeriksaannya pada Kamis 29 Oktober 2026," tegas Budi.

KPK Usut Dugaan Pemotongan Upah Pungut Bapenda Kabupaten Bogor

KPK sebelumnya mengungkapkan, salah satu perkara yang tengah didalami terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara yang bersumber dari pemotongan upah pungut di Bapenda Kabupaten Bogor.

Hal ini setelah sempat tersiar kabar KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bogor, pada Kamis (20/8).

KPK membenarkan bahwa kegiatan di Bogor terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dari pemotongan upah pungut yang dilakukan di Dinas Pendapatan di Kabupaten Bogor. 

Editor: Estu Suryowati
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