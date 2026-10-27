Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Penulis: Muhammad Ridwan
Selasa, 27 Oktober 2026 | 19.57 WIB

KPK Panggil Wabup Bogor Ade Ruhandi soal Dugaan Pemotongan Upah Pungut Bapenda

Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dok Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dok Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi ke Gedung Merah Putih, Selasa (27/10).

Dalam agendanya, Ade akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan pemotongan upah pungut pajak dan retribusi daerah, serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, 

Selain Ade Ruhandi, penyidik KPK turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan aparatur Pemkab Bogor.

Di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika dan Inspektur Daerah Kabupaten Bogor Arif Rahman, yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) pada 2022-2025.

KPK juga memanggil Sesilia Windy Gloriana, staf Bappenda Kabupaten Bogor yang bertugas sebagai bendahara pengeluaran, serta Gilang Windu yang diketahui merupakan ajudan Bupati Bogor.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap para saksi tersebut dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi Prasetyo.

Meski demikian, KPK belum menjelaskan rinci terkait materi pemeriksaan maupun hal-hal yang akan dikonfirmasi penyidik kepada Ade Ruhandi dan para saksi lainnya.

KPK juga belum menyampaikan lebih lanjut mengenai peran masing-masing saksi dalam perkara tersebut.

KPK Usut Dugaan Pemotongan Upah Pungut Bapenda Kabupaten Bogor

KPK sebelumnya mengungkapkan, salah satu perkara yang tengah didalami terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara yang bersumber dari pemotongan upah pungut di Bapenda Kabupaten Bogor.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
KPK Usul Aset Pejabat yang Tak Tercantum di LHKPN Dirampas oleh Negara - Image
Nasional

KPK Usul Aset Pejabat yang Tak Tercantum di LHKPN Dirampas oleh Negara

Senin, 26 Oktober 2026 | 13.26 WIB

MAKI Adukan Pimpinan KPK ke Dewas, Soroti Nusron Wahid Mangkir Dua Kali - Image
Kasuistika

MAKI Adukan Pimpinan KPK ke Dewas, Soroti Nusron Wahid Mangkir Dua Kali

Senin, 26 Oktober 2026 | 00.03 WIB

KPK Ingatkan Jajaran Pemkab Pati Perkuat Integritas Agar Korupsi Tak Terulang - Image
Nasional

KPK Ingatkan Jajaran Pemkab Pati Perkuat Integritas Agar Korupsi Tak Terulang

Minggu, 25 Oktober 2026 | 18.49 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

4

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

5

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

6

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

7

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

8

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

9

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

10

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore