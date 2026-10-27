KPK Panggil Wabup Bogor Ade Ruhandi soal Dugaan Pemotongan Upah Pungut Bapenda

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi ke Gedung Merah Putih, Selasa (27/10).

Dalam agendanya, Ade akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan pemotongan upah pungut pajak dan retribusi daerah, serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor,

Selain Ade Ruhandi, penyidik KPK turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan aparatur Pemkab Bogor.

Di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika dan Inspektur Daerah Kabupaten Bogor Arif Rahman, yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) pada 2022-2025.

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KPK juga memanggil Sesilia Windy Gloriana, staf Bappenda Kabupaten Bogor yang bertugas sebagai bendahara pengeluaran, serta Gilang Windu yang diketahui merupakan ajudan Bupati Bogor.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap para saksi tersebut dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi Prasetyo.

Meski demikian, KPK belum menjelaskan rinci terkait materi pemeriksaan maupun hal-hal yang akan dikonfirmasi penyidik kepada Ade Ruhandi dan para saksi lainnya.

KPK juga belum menyampaikan lebih lanjut mengenai peran masing-masing saksi dalam perkara tersebut.