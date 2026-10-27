Kopassus Sebut Letda Infanteri Jihad Tewas Akibat Kelalaian Rekan saat Pengosongan Senjata di Gudang

Loreng Kopasssus. (Egar for Jawa Pos, Korps Marinir, dan Kopassus)
JawaPos.com - Sebuah insiden letusan senjata api (senpi) jenis pistol terjadi di Markas Grup 2 Kopassus, Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng), pada Sabtu (24/10) dan menewaskan Letda Infanteri Jihad Ahmad Al-Rasyid. Koppasus menyebut tewasnya perwira TNI AD itu akibat kelalaian rekannya saat mengosongkan senjata di gudang.
Terkait kronologi kejadian nahas ini, Kepala Penerangan (Kapen) Kopassus) Kolonel Infanteri Indra Mardianto menyampaikan bahwa saat insiden berdarah tersebut terjadi ada beberapa orang di lokasi kejadian. Saat itu mereka tengah melaksanakan proses administrasi untuk serah terima beberapa dokumen dan senpi pistol di Gudang Senjata Grup 2 Kopassus.
”Informasi sementara awalnya serah terima beberapa dokumen administratif dan senjata pistol, lokasinya di gudang senjata tersebut,” kata Kolonel Indra dikutip pada Selasa (27/10).
Berdasar informasi yang diterima oleh Kopassus, saat itu korban tidak berada di dalam gudang senjata. Dia ada di luar, menunggu rekannya yang berada di dalam. Nahas, insiden tiba-tiba terjadi. Korban meninggal dunia akibat ledakan senpi yang meletuskan peluru hingga menembus pintu dan menghujam korban. Akibatnya korban kehilangan nyawa.
”Terduga berada di dalam gudang melakukan pengosongan senjata, biasanya kokang dengan magazen kosong dan mengarah ke atas atau ke arah yang aman atau ke gun clearing trap. Tiba-tiba senjata meletus mengarah ke pintu, tembus ke arah korban yang berada di luar,” terang Indra.
Kepada awak media, Indra menyebut insiden pada Sabtu siang tersebut murni ledakan senpi jenis pistol. Lokasi kejadian berada di Gudang Senjata Grup 2 Kopassus. Dia menepis informasi yang beredar bahwa Letda Jihad meregang nyawa karena ditembak oleh sesama TNI.
”Mengenai kejadian tersebut memang terjadi korban meninggal dunia, namun secara kronologis tidak demikian seperti yang disebutkan dalam berita tewas ditembak,” jelas Indra.
Berdasar bukti rekaman CCTV di Gudang Senjata Grup 2 Kopassus, lanjut Indra, terjadi ledakan pistol yang dipantik oleh kelalaian dan ketidaksengajaan. Dia memang belum menjelaskan secara rinci. Namun dipastikan fakta akan diungkap.
”Itu kejadiannya di gudang senjata, pistol meledak, murni unsur kelalaian dan ketidaksengajaan. Semua terekam di CCTV,” imbuhnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022