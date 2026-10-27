Kopassus Sebut Letda Infanteri Jihad Tewas Akibat Kelalaian Rekan saat Pengosongan Senjata di Gudang

JawaPos.com - Sebuah insiden letusan senjata api (senpi) jenis pistol terjadi di Markas Grup 2 Kopassus, Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng), pada Sabtu (24/10) dan menewaskan Letda Infanteri Jihad Ahmad Al-Rasyid. Koppasus menyebut tewasnya perwira TNI AD itu akibat kelalaian rekannya saat mengosongkan senjata di gudang.

Terkait kronologi kejadian nahas ini, Kepala Penerangan (Kapen) Kopassus) Kolonel Infanteri Indra Mardianto menyampaikan bahwa saat insiden berdarah tersebut terjadi ada beberapa orang di lokasi kejadian. Saat itu mereka tengah melaksanakan proses administrasi untuk serah terima beberapa dokumen dan senpi pistol di Gudang Senjata Grup 2 Kopassus.

”Informasi sementara awalnya serah terima beberapa dokumen administratif dan senjata pistol, lokasinya di gudang senjata tersebut,” kata Kolonel Indra dikutip pada Selasa (27/10).

Berdasar informasi yang diterima oleh Kopassus, saat itu korban tidak berada di dalam gudang senjata. Dia ada di luar, menunggu rekannya yang berada di dalam. Nahas, insiden tiba-tiba terjadi. Korban meninggal dunia akibat ledakan senpi yang meletuskan peluru hingga menembus pintu dan menghujam korban. Akibatnya korban kehilangan nyawa.

”Terduga berada di dalam gudang melakukan pengosongan senjata, biasanya kokang dengan magazen kosong dan mengarah ke atas atau ke arah yang aman atau ke gun clearing trap. Tiba-tiba senjata meletus mengarah ke pintu, tembus ke arah korban yang berada di luar,” terang Indra.

Kepada awak media, Indra menyebut insiden pada Sabtu siang tersebut murni ledakan senpi jenis pistol. Lokasi kejadian berada di Gudang Senjata Grup 2 Kopassus. Dia menepis informasi yang beredar bahwa Letda Jihad meregang nyawa karena ditembak oleh sesama TNI.

”Mengenai kejadian tersebut memang terjadi korban meninggal dunia, namun secara kronologis tidak demikian seperti yang disebutkan dalam berita tewas ditembak,” jelas Indra.

Berdasar bukti rekaman CCTV di Gudang Senjata Grup 2 Kopassus, lanjut Indra, terjadi ledakan pistol yang dipantik oleh kelalaian dan ketidaksengajaan. Dia memang belum menjelaskan secara rinci. Namun dipastikan fakta akan diungkap.