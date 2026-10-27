Motif Dwi Bagus, Bunuh, Bakar, Giling Istri Siri dan Anaknya di Madiun, Akhirnya Terungkap

JawaPos.com - Dwi Bagus Martono (DBM) tega membunuh istri sirinya Dini Hardiyanti, 30, dan anaknya, AGF, 4, di salah satu hotel Madiun.

Itu setelah dia merasaken emosi yang memuncak setelah cekcok dengan korban pada, Minggu (20/9/2026).

Dirreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Roy HM Sihombing menjelaskan cekcok itu dipicu kecemburuan korban terhadap tersangka, karena merasa dibiarkan setelah diajak menginap pada Sabtu (19/10).

Padahal, rencana menginap itu untuk merayakan ulang tahun anak korban. "Jadi, dapat saya jelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan memang pada waktu itu antara korban dengan pelaku mau ada acara ulang tahun anaknya.

Makanya mereka melakukan menginap di hotel itu pada tanggal 19 September 2026," kata Roy di Mapolda Jatim, Selasa (27/10).

Namun, setelah sesaat setelah chekin, istri sah pelaku minta untuk dijemput setelah melakukan aktivitas dari luar.

"Nah, pada tanggal pada saat tanggal 19 itu juga istri sahnya ini minta dijemput ya dari luar sehingga dibuatlah alasan oleh si tersangka ini mobil dalam keadaan rusak kepada korban. Namun, korban sudah berhasil dimasukkan ke hotel tanggal 19," katanya.

Pelaku pun pergi untuk menjemput istri sahnya dan kembali lagi pada keesokan harinya, Minggu (20/9).