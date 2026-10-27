KPK Periksa Sestama BNPB Rustian Terkait Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai Kebencanaan

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian, pada Selasa (27/10). Rustian diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) di lingkungan BNPB.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, Rustian telah memenuhi panggilan penyidik. Saat ini, Rustian tengah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Saksi RST sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik," kata Budi Prasetyo kepada wartawan.

Selain Rustian, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan BNPB, mereka di antaranya Tenaga Ahli BNPB, Denny Herman; Punawirawan TNI sekaligus Tenaga Ahli BNPB, Agus Marsanto dan Jahidin Cilo.

Selain itu, Kepala Biro Perencanaan BNPB, Andria Yuferryzal; Kepala Biro SDM BNPB, Yahya Djunaid; Kepala Biro Keuangan BNPB, Pambudi Suryo Jati; dan ASN BNPB, Firman Hairu Yusup.

Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci materi pemeriksaan yang akan didalami terhadap delapan saksi yang dipanggil pada hari ini. Namun, diduga mereka mengetahui praktik dugaan korupsi di lingkungan BNPB.

Terlebih, Rustian sempat diamankan lembaga antirasuah dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Selasa (13/10). Namun, Rustian dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan intensif.

KPK Tetapkan 5 Orang sebagai Tersangka

Kasus ini bermula dari OTT yang dilakukan KPK di Jakarta pada Selasa (13/10). Dalam operasi tersebut, sebanyak 15 orang diamankan untuk diperiksa terkait dugaan korupsi penggunaan DSP di lingkungan BNPB.