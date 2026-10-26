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Syahrul Yunizar
Selasa, 27 Oktober 2026 | 05.04 WIB

Bongkar 2 Kasus Narkoba Jaringan Internasional di Sumut dan Aceh, Kapolri Suyudi Dapat Apresiasi

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap temuan 1,16 ton ketamin dalam Kapal MT Global 168 dari Malaysia. (Bareskrim Polri) - Image

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap temuan 1,16 ton ketamin dalam Kapal MT Global 168 dari Malaysia. (Bareskrim Polri)

JawaPos.com - Pekan lalu Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memimpin langsung pengungkapan 2 kasus narkoba jaringan internasional di Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh. Atas capaian tersebut, Suyudi mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh.

Ketua Umum DPP Garda Satu Abdul Rohim adalah salah satunya. Dia menyatakan bahwa langkah Kapolri Suyudi di Sumut dan Aceh merupakan bukti komitmen untuk memerangi narkoba di Indonesia. Mengingat barang bukti yang diperoleh sangat besar. Yakni 1,16 ton ketamin di Sumut dan 1,2 ton sabu di Aceh.

”Pengungkapan jumlah besar dalam satu pekan ini harus diapresiasi. Bahwa perhatian Kapolri terhadap ancaman narkoba diwujudkan melalui kerja penegakan hukum yang konkret, terukur,” kata dia pada Senin (26/10).

Menurut Rohim, pengungkapan kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa Polri ingin memberikan perlindungan ekstra terhadap bahaya narkoba dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Itu bersesuaian dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang dibawa oleh Suyudi. ”Kami yakin Pak Kapolri mampu memberantas narkoba, kami dorong, dan kami dukung penuh,” imbuhnya.

Kapolri Suyudi Ungkap Temuan 1,16 Ton Ketamine di Perairan Sumut

Sebelumnya diberitakan bahwa Polri bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, TNI, dan instansi terkait lainnya berhasil mengungkap temuan 1,16 ton ketamin di Perairan Sumut. Barang bukti narkoba sebanyak itu setara dengan uang Rp 3,48 triliun.

Kapolri Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa 1,16 ton ketamin itu ditemukan dalam muatan kapal tanker bernama lambung MT Global 168. Kapal tersebut berbendera Mongolia namun terdeteksi berasal dari Malaysia. Sebelum diproses oleh petugas, kapal itu telah dimonitor selama kurang lebih 3 bulan.

”Pada Minggu, 18 Oktober, sinyal AIS memperoleh parameter lokasi kapal di area labuh jangkar, kecepatan mencapai 5,8 knot, yang dalam laporan monitoring dikaitkan dengan kemungkinan pengaruh pergerakan jangkar atau arus laut,” kata dia pada Jumat (23/10).

Editor: Diar Candra
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