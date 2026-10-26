Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Selasa, 27 Oktober 2026 | 04.38 WIB

WNA Taiwan Tersangka Perdagangan 1,16 Ton Ketamin Digelandang ke Gedung Bareskrim Polri

Ilustrasi penyelundupan narkotika (Istimewa) - Image

Ilustrasi penyelundupan narkotika (Istimewa)

JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menggelandang Warga Negara Asing (WNA) Taiwan berinisial YCY ke Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Senin malam (26/10). Dia merupakan tersangka dalam kasus temuan 1,16 ton narkoba jenis ketamin.

Menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba (Wadirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Kombes Pol Cahyo Hutomo, YCY merupakan manajer Kapal MT Global 168 yang mengangkut narkoba tersebut. Selain tersangka, polisi juga membawa barang bukti narkoba yang disembunyikan di dalam 58 karung.

”Dari hasil perkembangan pemeriksaan yang kami amankan waktu itu ada 8 orang. Di mana 7 orang ini Warga Negara Indonesia dan satu lagi inisial YCY itu warga negara Taiwan,” kata dia.

Sejauh ini, YCY menjadi satu-satunya tersangka dalam pengungkapan kasus tersebut. Sementara 7 WNI yang juga awak kapal MT Global 168 berstatus sebagai saksi.

Menurut Kombes Cahyo, YCY punya kendali penuh terhadap kapal dan muatan narkoba yang diangkut di atas kapal tanker tersebut.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Polri Tetapkan WNA Taiwan Pengangkut 1,16 Ton Ketamine Sebagai Tersangka - Image
Kasuistika

Polri Tetapkan WNA Taiwan Pengangkut 1,16 Ton Ketamine Sebagai Tersangka

Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.55 WIB

Selundupkan Emas 1,1 Kilogram, Bea Cukai Banjarmasin Ringkus WNA dari India - Image
Kasuistika

Selundupkan Emas 1,1 Kilogram, Bea Cukai Banjarmasin Ringkus WNA dari India

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02.43 WIB

Satgas P2BBL Dibentuk, Pemerintah Bidik Penyelundupan Benih Lobster - Image
Ekonomi

Satgas P2BBL Dibentuk, Pemerintah Bidik Penyelundupan Benih Lobster

Senin, 12 Oktober 2026 | 19.39 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

4

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

5

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

6

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

7

Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

8

Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

9

Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak

10

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore