Polda Metro Jaya Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Penipuan Timothy Ronald

JawaPos.com - Kasus dugaan penipuan trading kripto dengan terlapor influencer Timothy Ronald dihentikan oleh Polda Metro Jaya. Total ada 2 laporan polisi yang penyelidikannya tidak dilanjutkan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa laporan polisi pertama dihentikan penyelidikannya lantaran penyidik tidak menemukan peristiwa pidana.

Sementara laporan polisi kedua, lanjut Budi, penyelidikan kasusnya tidak dihentikan dengan alasan penyelidik belum menemukan cukup bukti untuk menghubungkan terlapor dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan.

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”Laporan yang ditangani Subdit I (Ditressiber Polda Metro Jaya), penyelidikan telah dihentikan pada 14 September 2026, berdasarkan hasil gelar perkara yang menyimpulkan bahwa tidak ditemukan peristiwa pidana dalam perkara yang dilaporkan,” kata dia kepada awak media pada Senin (26/10).

Budi menyatakan bahwa laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/227/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA yang dibuat oleh pelapor berinisial Y pada 9 Januari 2026.

Untuk laporan polisi kedua, Polda Metro Jaya mencatat bahwa laporan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/483/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Pelapornya adalah warga berinisial RR.

Budi memastikan, penyelidik sudah mengambil keterangan dari pelapor dan para saksi, memeriksa terlapor, dan meminta pendapat ahli serta keterangan dari instansi terkait.

Hasilnya, gelar perkara pada 15 September lalu menyatakan penyelidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk mengaitkan perbuatan pihak yang dilaporkan dengan dugaan tindak pidana.

”Disepakati penghentian penyelidikan karena belum ditemukan bukti yang cukup untuk menghubungkan perbuatan pihak yang dilaporkan dengan tindak pidana yang dipersangkakan,” imbuhnya.