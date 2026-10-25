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Kuswandi
Minggu, 25 Oktober 2026 | 15.42 WIB

2 Anggota OM Tewas usai Kontak Senjata dengan TNI, Senapan Angin hingga Uang Rp 88 Juta Diamankan

Barang bukti serta 2 jenazah anggota OPM yang ditemukan tewas pasca kontak tembak di Nduga pada Jumat (23/10). (Koops TNI Habema)

JawaPos.com – Dua Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) dikabarkan tewas usai kontak senjata antara personel TNI di Kampung Nonggoloit, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Jumat (23/10). 

Kontak senjata tersebut melibatkan personel Satuan Tugas (Satgas) Rajawali VI Den 1 Koops TNI Habema dengan kelompok Kodap III/Ndugama-Nderakma.

Ihwal adanya peristiwa ini, bermula ketika tim patroli wilayah menindaklanjuti informasi mengenai keberadaan kelompok bersenjata di sekitar permukiman warga. Saat melakukan pemeriksaan di lokasi, kelompok tersebut dilaporkan melepaskan tembakan hingga terjadi kontak senjata. 

Setelah situasi terkendali, personel TNI menemukan dua orang yang diduga anggota kelompok bersenjata dalam keadaan meninggal dunia. Sejumlah anggota lainnya dilaporkan meninggalkan lokasi kejadian.

Hingga Sabtu (24/10), identitas kedua korban masih dalam pemeriksaan lebih lanjut.

Terkait hal ini, Panglima Koops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban jiwa dalam kontak tembak tersebut.

”Kami menyayangkan adanya korban jiwa dalam peristiwa ini. Setiap nyawa memiliki nilai yang harus dihormati,” kata Riyanto, dilansir dari BALIEXPRESS.ID, Minggu (25/10).

Kendati demikian, ia menyatakan aparat harus mengambil tindakan tegas dan profesional ketika menghadapi ancaman bersenjata yang dinilai membahayakan keselamatan masyarakat maupun personel di lapangan.

Upaya itu dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut. 

”Tujuan utama kami adalah menjaga keamanan agar masyarakat dapat menjalani kehidupannya tanpa rasa takut,” ujarnya.

Senapan Angin hingga Uang Tunai Rp 88 Juta Diamankan

Selain menemukan dua anggota OPM dalam keadaan tewas, personel TNI dilaporkan mengamankan sejumlah barang dari lokasi kejadian.

Barang-barang tersebut meliputi dua pucuk senapan angin, busur dan anak panah, senjata tajam, 18 unit telepon seluler, perangkat komunikasi handy-talky (HT), dokumen, atribut kelompok, serta uang tunai sebesar Rp 88 juta.

Barang-barang tersebut diamankan untuk kepentingan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Editor: Kuswandi
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