Geledah Rumah Suami Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia Arafiq, KPK Sita Mobil Listrik BMW

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap rumah suami Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq, Ashraff Abu, yang juga merupakan Komisari PT Raja Nusantara Berjaya tahun 2023-2024. Penggeledahan tersebut menyasar rumah Ashraff Abu yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), pada Jumat (23/10).

Penggeledahan itu berkaitan dengan pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Fadia Arafiq. Lembaga antirasuah mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap aset-aset yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi.

"Dalam lanjutan pengembangan penyidikan perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Pekalongan, hari ini Jumat (23/10), Penyidik melakukan penggeledahan di rumah Sdr. ASH selaku - Komisari PT Raja Nusantara Berjaya (2023-2024), yang berlokasi di daerah Semarang," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (23/10).

Budi mengungkapkan, penyidik mengamankan satu unit mobil listrik bermerek BMW dari kediaman Ashraff Abu. Mobil bekerlir hitam tersebut selanjutnya akan disita untuk dijadikan alat bukti dalam kasus TPPU yang menjerat Fadia Arafiq.

"Dalam penggeledahan tersebut penyidik diantaranya melakukan penyitaan terhadap satu unit kendaraan roda empat. BMW listrik," tegasnya.

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KPK menegaskan, upaya paksa penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik tersebut bagian dari penelusuran bukti-bukti soal dugaan adanya pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi terkait konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan.

KPK Terbitkan Sprindik Usut TPPU Fadia Arafiq Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyidikan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq. Dalam pengembangan tersebut, penyidik kini mengusut dugaan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penyidik telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk menelusuri dugaan pencucian uang yang berkaitan dengan perkara korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan. Hal ini karena diduga terdapat aset-aset yang disamarkan dari hasil tindak pidana korupsi.

Sprindik untuk penyidikan TPPU tersebut diterbitkan pada Oktober 2026. Meski demikian, hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara pencucian uang tersebut.