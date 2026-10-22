Polri Temukan Unsur Pidana Penipuan Tambang Emas Kombes Fahrurozi, Kasus Naik Penyidikan

Sebelumnya, pada Selasa (15/9), Bagas Pangestu Pribadi sebagai kuasa hukum WNA Malaysia mendatangi Gedung Bareskrim Polri. Dalam kesempatan itu, dia menerima laporan pemberitahuan dan perkembangan penyelidikan atas laporan polisi dengan nomor LP/B/379/VII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI yang sudah dilayangkan kepada Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.
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”Kami menerima laporan perkembangan penyelidikan atas laporan kami terkait dugaan penipuan dan penggelapan investasi tambang emas yang diduga dilakukan oleh kombes berinisial F,” kata dia.
Atas laporan tersebut, Kombes F yang diketahui bernama Kombes Fahrurozi secara resmi membuat laporan kepolisian atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Laporan dibuat pada hari yang sama dengan kedatangan bagas ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut dibuat di Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/424/IX/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI.
Fransisca Indrasari sebagai penasihat hukum Kombes Fahrurozi menyampaikan bahwa pihaknya sudah membuat laporan polisi atas penyebaran portal berita elektronik melalui media sosial Instagram dan TikTok. Menurut dia, sebaran pada beberapa akun medsos tersebut sudah pada menjurus pencemaran nama baik.
”Diduga melakukan tindak pidana doxing, pencemaran nama baik dan atau fitnah terhadap pribadi klien kami berdasarkan Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, Pasal 433 dan atau Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru,” terang dia kepada awak media.
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Jawa Pos
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