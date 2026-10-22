Polri Temukan Unsur Pidana Penipuan Tambang Emas Kombes Fahrurozi, Kasus Naik Penyidikan

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir. (Dok. Humas Polri)

JawaPos.com - Penyidik Bareskrim Polri menaikan status kasus dugaan penipuan investasi tambang emas yang dilaporkan WNA Malaysia ke tahap penyidikan. Terlapor dalam perkara ini adalah Kombes Fahrurozi.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, peningkatan status penyidikan ini dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara pada 13 Oktober 2026. Penyidik mengantongi bukti awal telah terjadinya tindak pidana.

“Berdasarkan hasil gelar perkara, dalam proses penyelidikan ditemukan adanya peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, sehingga penanganan perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujar Johnny dalam di Jakarta, Kamis (22/10).

Dia menjelaskan, penyidik telah memeriksa 19 orang saksi. Penyidik mengumpulkan berbagai bukti untuk mengungkap kasus ini.

“Penyidik saat ini masih melakukan pengumpulan alat bukti untuk mendalami perkara ini. Proses penanganan akan terus berjalan sesuai ketentuan hukum dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh,” imbuhnya.

Terpisah, Kuasa Hukum pelapor, Bagas Pangestu Pribadi menyatakan menghormati proses hukum yang dijalankan penyidik. Dia menginginkan kasus diungkap tuntas.

“Klien kami menempuh seluruh proses ini melalui jalur resmi. Pangkat dan jabatan tidak menambah maupun mengurangi bobot satu pun bukti, itu yang kami pegang sejak awal dan itu yang akan terus kami pegang,” kata Bagas.

Meski begitu, Bagas mengaku belum menerima SPDP resmi dari penyidik. Dia berharap kasus ini segera tuntas.

“Kami berharap kepercayaan seperti itu dijawab dengan proses yang transparan agar ada kepastian hukum bagi para investor. Terlebih terlapornya adalah anggota Polri,” pungkasnya.

Laporan Polisi