Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Jumat, 23 Oktober 2026 | 02.25 WIB

Polri Temukan Unsur Pidana Penipuan Tambang Emas Kombes Fahrurozi, Kasus Naik Penyidikan

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir. (Dok. Humas Polri)

 

JawaPos.com - Penyidik Bareskrim Polri menaikan status kasus dugaan penipuan investasi tambang emas yang dilaporkan WNA Malaysia ke tahap penyidikan. Terlapor dalam perkara ini adalah Kombes Fahrurozi.
 
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, peningkatan status penyidikan ini dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara pada 13 Oktober 2026. Penyidik mengantongi bukti awal telah terjadinya tindak pidana.
 
“Berdasarkan hasil gelar perkara, dalam proses penyelidikan ditemukan adanya peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, sehingga penanganan perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujar Johnny dalam di Jakarta, Kamis (22/10).
 
Dia menjelaskan, penyidik telah memeriksa 19 orang saksi. Penyidik mengumpulkan berbagai bukti untuk mengungkap kasus ini.
 
 
“Penyidik saat ini masih melakukan pengumpulan alat bukti untuk mendalami perkara ini. Proses penanganan akan terus berjalan sesuai ketentuan hukum dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh,” imbuhnya.
 
Terpisah, Kuasa Hukum pelapor, Bagas Pangestu Pribadi menyatakan menghormati proses hukum yang dijalankan penyidik. Dia menginginkan kasus diungkap tuntas.
 
“Klien kami menempuh seluruh proses ini melalui jalur resmi. Pangkat dan jabatan tidak menambah maupun mengurangi bobot satu pun bukti, itu yang kami pegang sejak awal dan itu yang akan terus kami pegang,” kata Bagas.
 
Meski begitu, Bagas mengaku belum menerima SPDP resmi dari penyidik. Dia berharap kasus ini segera tuntas.
 
“Kami berharap kepercayaan seperti itu dijawab dengan proses yang transparan agar ada kepastian hukum bagi para investor. Terlebih terlapornya adalah anggota Polri,” pungkasnya.

Laporan Polisi

Sebelumnya, pada Selasa (15/9), Bagas Pangestu Pribadi sebagai kuasa hukum WNA Malaysia mendatangi Gedung Bareskrim Polri. Dalam kesempatan itu, dia menerima laporan pemberitahuan dan perkembangan penyelidikan atas laporan polisi dengan nomor LP/B/379/VII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI yang sudah dilayangkan kepada Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.

”Kami menerima laporan perkembangan penyelidikan atas laporan kami terkait dugaan penipuan dan penggelapan investasi tambang emas yang diduga dilakukan oleh kombes berinisial F,” kata dia.

Atas laporan tersebut, Kombes F yang diketahui bernama Kombes Fahrurozi secara resmi membuat laporan kepolisian atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Laporan dibuat pada hari yang sama dengan kedatangan bagas ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut dibuat di Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/424/IX/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Tanggapan Pihak Fahrurozi

Fransisca Indrasari sebagai penasihat hukum Kombes Fahrurozi menyampaikan bahwa pihaknya sudah membuat laporan polisi atas penyebaran portal berita elektronik melalui media sosial Instagram dan TikTok. Menurut dia, sebaran pada beberapa akun medsos tersebut sudah pada menjurus pencemaran nama baik.

”Diduga melakukan tindak pidana doxing, pencemaran nama baik dan atau fitnah terhadap pribadi klien kami berdasarkan Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, Pasal 433 dan atau Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru,” terang dia kepada awak media.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Diperiksa Kasus Investasi Tambang Emas Rp 58,5 M, Kombes Fahrurozi Kena Patsus Propam - Image
Kasuistika

Diperiksa Kasus Investasi Tambang Emas Rp 58,5 M, Kombes Fahrurozi Kena Patsus Propam

Jumat, 25 September 2026 | 23.07 WIB

Kombes Fahrurozi Lapor Balik dan Tegaskan Tak Terlibat Investasi - Image
Nasional

Kombes Fahrurozi Lapor Balik dan Tegaskan Tak Terlibat Investasi

Rabu, 16 September 2026 | 03.19 WIB

Kombes Fahrurozi Dipolisikan, Diduga Lakukan Penipuan dan Penggelapan Investasi Tambang Emas - Image
Kasuistika

Kombes Fahrurozi Dipolisikan, Diduga Lakukan Penipuan dan Penggelapan Investasi Tambang Emas

Selasa, 15 September 2026 | 23.50 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore