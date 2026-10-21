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Ryandi Zahdomo
Kamis, 22 Oktober 2026 | 03.22 WIB

Baku Tembak dengan Polisi, 2 Pelaku Curanmor Dilumpuhkan 

Febryansyah dan Bustomi, dua tersangka curanmor bersenjata api dibekuk Polres Metro Jakarta Barat. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Febryansyah dan Bustomi, dua tersangka curanmor bersenjata api dibekuk Polres Metro Jakarta Barat. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelarian dua spesialis pencurian kendaraan bermotor (curanmor) asal Lampung Timur berakhir.

Para penjahat itu ditangkap jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat dan Unit Reskrim Polsek Kalideres. 

Proses penangkapan pada Senin (12/10) malam berlangsung mencekam setelah diwarnai aksi baku tembak di tengah kebun di Lampung Timur.

Dua tersangka, yakni Febryansyah dan Bustomi, dilumpuhkan dengan tindakan tegas dan terukur setelah berusaha melawan petugas menggunakan senjata api saat disergap.

Pengungkapan kasus ini bermula dari aksi nekat kedua pelaku di kawasan Gang Waru, Kalideres, Jakarta Barat.

Saat aksinya dipergoki warga sekitar, para pelaku tak segan melesatkan tembakan ke arah massa untuk meloloskan diri.

Tidak berhenti di situ, pada hari yang sama, keduanya bahkan kembali mengembat sepeda motor di depan kawasan Daan Mogot Mall.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Nasriadi, mengonfirmasi bahwa aksi penembakan oleh pelaku dilakukan untuk memicu ketakutan agar tidak ada warga yang berani mengejar.

"Tujuan mereka adalah menakut-nakuti warga agar tidak mengejar mereka. Mereka sudah mencuri motor milik warga," ujar Nasriadi kepada wartawan, Selasa (13/10).

Editor: Dinarsa Kurniawan
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