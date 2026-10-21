Baku Tembak dengan Polisi, 2 Pelaku Curanmor Dilumpuhkan 

JawaPos.com - Pelarian dua spesialis pencurian kendaraan bermotor (curanmor) asal Lampung Timur berakhir.

Para penjahat itu ditangkap jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat dan Unit Reskrim Polsek Kalideres.

Proses penangkapan pada Senin (12/10) malam berlangsung mencekam setelah diwarnai aksi baku tembak di tengah kebun di Lampung Timur.

Dua tersangka, yakni Febryansyah dan Bustomi, dilumpuhkan dengan tindakan tegas dan terukur setelah berusaha melawan petugas menggunakan senjata api saat disergap.

Pengungkapan kasus ini bermula dari aksi nekat kedua pelaku di kawasan Gang Waru, Kalideres, Jakarta Barat.

Saat aksinya dipergoki warga sekitar, para pelaku tak segan melesatkan tembakan ke arah massa untuk meloloskan diri.

Tidak berhenti di situ, pada hari yang sama, keduanya bahkan kembali mengembat sepeda motor di depan kawasan Daan Mogot Mall.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Nasriadi, mengonfirmasi bahwa aksi penembakan oleh pelaku dilakukan untuk memicu ketakutan agar tidak ada warga yang berani mengejar.