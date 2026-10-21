Jaksa Minta Hakim Tolak Perlawanan Febrie Adriansyah, Dakwaan Dinilai Sudah Lengkap

Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/10). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com).
JawaPos.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak nota perlawanan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Jaksa menilai surat dakwaan terhadap Febrie telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Menurut penuntut umum, dakwaan tersebut telah menguraikan rangkaian perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa dalam perkara pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Penuntut umum telah menguraikan dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap, yaitu telah diuraikan rangkaian perbuatan pencucian uang dengan tindak pidana asal pemerasan dan gratifikasi berdasarkan fakta hasil penyidikan," kata jaksa saat membacakan tanggapan atas nota perlawanan Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/10).
Penuntut umum juga menegaskan, surat dakwaan telah memuat uraian terperinci mengenai perbuatan Febrie dalam perkara dugaan pemerasan dan TPPU. Atas dasar itu, jaksa membantah keberatan yang menyebut dakwaan tidak menjelaskan tindakan aktif terdakwa.
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"Dengan demikian, dalil bahwa dakwaan tidak menguraikan perbuatan aktif terdakwa adalah keliru," tegasnya.
Jaksa turut menyinggung status hukum Ferry Hongkiriwang yang belum ditetapkan sebagai tersangka. Menurut jaksa, kondisi tersebut tidak membuat uraian dakwaan terhadap Febrie menjadi kabur atau tidak jelas.
Jaksa mengakui adanya dugaan keterlibatan Ferry Hongkiriwang dalam perkara pemerasan yang menjerat Febrie. Namun, penuntut umum menilai tidak ada ketentuan yang mewajibkan seseorang yang disebut sebagai pelaku penyertaan dalam surat dakwaan harus terlebih dahulu berstatus tersangka atau terdakwa.
"Terkait dengan status hukum Feriyanto Hongkiriwang sebagai pelaku penyertaan dalam surat dakwaan, tidak ada ketentuan yang mengatur pihak yang diletakkan sebagai pelaku penyerta dalam surat dakwaan harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka atau terdakwa," ujarnya.
Selain meminta nota perlawanan Febrie ditolak, jaksa juga memohon agar majelis hakim menyatakan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
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