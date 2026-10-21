Kapolri Suyudi Pastikan Kasus Polisi Tembak Polisi di Pondok Cabe Sudah Ditangani Propam

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, meminta seluruh anggota Polri memahami kebutuhan masyarakat, memberikan pelayanan yang bermanfaat, serta ikut menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga. (Istimewa)
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan bahwa kasus polisi tembak polisi di Pondok Cabe, Tangerang Selatan (Tangsel), pada Jumat pekan lalu (16/10), sudah ditangani oleh Divisi Propam Polri dan jajaran.
”Pondok Cabe, ya terkait (kasus di) Pondok Cabe sudah dalam penyidikan oleh Propam Polri,” ucap Suyudi saat ditanyai awak media pada Rabu (21/10).
Suyudi tidak menjelaskan secara terperinci penanganan kasus tersebut. Namun, Polda Metro Jaya yang sudah turun tangan tengah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka Bharada Andika Rahmadani.
Kemarin (20/10) pemeriksaan kejiwaan atau psikologis personel Ditpoludara yang menghabisi nyawa seniornya, Bharada Laurentius Valdo Fernandez Lawai, tersebut masih berlangsung.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan bahwa pemeriksaan kejiwaan dilakukan oleh ahli. Tujuannya untuk mengetahui kondisi psikologis tersangka yang dengan tega menembak dan menyerang korban menggunakan senjata api serta senjata tajam.
”Tentang kejiwaan (tersangka) itu butuh proses. Ini masih berproses, makanya kami sampaikan kami butuh waktu, karena tidak bisa 1–2 hari untuk mengenali psikologis seseorang,” ucap Budi kepada awak media.
Budi memastikan, hasil pemeriksaan kejiwaan tersangka akan disampaikan oleh ahli. Dalam hal ini dokter ahli psikiatrikum. Pemeriksaan dilakukan secara detail bersamaan dengan proses hukum yang terus berjalan di Polda Metro Jaya. Tersangka sudah ditahan dan jenazah korban telah diserahkan kepada keluarga.
Berdasar laporan awal, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 04.40 WIB pada Jumat (16/10). Lokasi kejadian berada di ruang pemadam kebakaran Ditpoludara. Dalam laporan itu disebutkan bahwa dugaan pembunuhan bermula dari persoalan pribadi antara korban dan terduga pelaku.
Bharada Andika sebagai junior mengaku seringkali merasa disalahkan dan mengalami perundungan atau bullying oleh korban. Jumat dini hari, Andika berangkat dari tempat tinggalnya menuju Markas Ditpoludara dengan membawa senjata tajam dari rumah.
Setibanya di markas, dia meletakkan tas di loker ruang staf Pamperslog. Setelah itu, dia menuju pos penjagaan dan mengambil senjata api yang berada di pos tersebut. Dari sana, Andika menuju ruang pemadam kebakaran yang diketahui menjadi tempat Valdo beristirahat.
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