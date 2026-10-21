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Syahrul Yunizar
Rabu, 21 Oktober 2026 | 20.09 WIB

Sudah Berstatus Tersangka Kasus Rumah Dinas Jadi Markas Judol, Pomdam Jaya Tahan Letkol A

Penyalahgunaan rumah dinas oleh perwira TNI AD berinisial A dengan pangkat letkol diselidiki oleh Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya. (Istimewa) - Image

Penyalahgunaan rumah dinas oleh perwira TNI AD berinisial A dengan pangkat letkol diselidiki oleh Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya. (Istimewa)

JawaPos.com - Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya/Jayakarta telah menetapkan Letkol A sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan rumah dinas di Komplek KPAD Cijantung, Jakarta Timur (Jaktim).

Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Kolonel Cpm Unggul Wahyudi menyampaikan hal itu saat diwawancarai oleh awak media di Polda Metro Jaya pada Rabu (21/10). Tidak hanya menjadi tersangka, perwira menengah TNI AD itu juga sudah ditahan.

”Udah, udah, udah, udah tersangka sekarang masih dalam proses. Udah, udah kami tahan di pomdam,” kata dia.

Meski tidak rinci, Kolonel Unggul mengakui telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Letkol A. Yakni menyewakan rumah dinas kepada pihak lain dari unsur masyarakat sipil.

”Iya ada (pelanggaran oleh Letkol A),” ujarnya. 

Melalui keterangan resmi pada Kamis (15/10), TNI AD menyatakan bahwa A sudah diperiksa oleh Pomdam Jaya. Dalam pemeriksaan itu, dia mengakui rumah tersebut disewakan. Namun, dia menipis informasi yang menyebut dirinya mengetahui penyewa menggunakan rumah di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur (Jaktim), itu digunakan untuk melakukan tindak pidana. 

”Berdasarkan pemeriksaan sementara, A menerangkan bahwa rumah tersebut disewakan kepada seseorang yang berencana menggunakannya sebagai gudang dan tempat tinggal karyawan. A juga menyatakan tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut digunakan untuk aktivitas judol,” ungkap Dinas Penerangan TNI AD (Dispenad). 

Keterangan tersebut kini tengah didalami oleh penyidik Pomdam Jaya. Tujuannya memastikan fakta dan mengungkap ada atau tidaknya keterlibatan Letkol A dalam aktivitas ilegal tersebut. TNI AD menegaskan tidak mentoleransi prajurit yang terbukti terlibat dalam aktivitas judol

”Apabila hasil penyidikan membuktikan bahwa A mengetahui dan terlibat dalam aktivitas tersebut, yang bersangkutan akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan pemberhentian dari dinas militer sesuai aturan yang berlaku,” lanjut keterangan tersebut.

Saat ini, penyidik Pomdam Jaya masih melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka untuk mengungkap perkara itu secara menyeluruh. Angkatan Darat menegaskan komitmen untuk menegakkan hukum secara tegas, objektif, dan bertanggung jawab.

Editor: Bintang Pradewo
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