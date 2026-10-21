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Muhammad Ridwan
Rabu, 21 Oktober 2026 | 16.14 WIB

KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Dugaan Suap Proyek Rejang Lebong

Petugas menunjukan barang bukti berupa uang hasil OTT. (Hanung Hambara/ Jawa Pos) - Image

Petugas menunjukan barang bukti berupa uang hasil OTT. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Dalam pengembangan perkara tersebut, lembaga antirasuah menetapkan dua orang dari pihak swasta sebagai tersangka baru.

Kedua tersangka itu adalah EY Direktur Utama PT CMC, serta DDT mantan tenaga ahli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Keduanya diduga berkaitan dengan perkara yang sebelumnya menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif, Muhammad Fikri Thobari.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, penetapan status tersangka terhadap kedua orang tersebut pada Oktober 2026.

“(Penetapan tersangka) per Oktober 2026,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (21/10).

Lembaga antirasuah juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap EY dan DDT di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (201/10). Budi menyebut pemeriksaan terhadap keduanya dilakukan dalam kapasitas sebagai tersangka.

“Dalam kapasitas sebagai tersangka,” tuturnya.

Dalam pemeriksaan terhadap EY, penyidik mendalami sejumlah hal terkait proyek pengadaan barang dan jasa yang dikerjakan perusahaannya. KPK juga menelusuri dugaan pemberian uang kepada Muhammad Fikri Thobari maupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan bupati nonaktif tersebut.

Budi menuturkan, pendalaman tersebut dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya aliran dana yang berkaitan dengan perkara dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Sementara itu, pemeriksaan terhadap DDT belum dapat dilanjutkan ke materi substansi perkara karena yang bersangkutan tidak didampingi penasihat hukum.

Editor: Kuswandi
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