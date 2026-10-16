Bupati Klaten Bersama 8 Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

JawaPos.com - Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat (16/10) pagi. Hamenang dibawa bersama delapan orang lainnya ke Jakarta usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis (15/9).

Mereka tiba di markas lembaga antirasuah sekitar pukul 07.03 WIB. Hamenang datang didampingi penyidik menggunakan mobil berkelir hitam.

Hamenang tampak mengenakan topi dan kacamata hitam, serta masker berwarna putih untuk menutupi sebagian wajahnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengamini bahwa Hamenang bersama delapan orang lainnya telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Mereka akan menjalani pemeriksaan lanjutan oleh tim penyidik KPK.

"Yang dibawa ke KPK sembilan orang," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (16/10).

KPK mengamankan total 20 orang dalam OTT di Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis kemarin. OTT itu diduga berkaitan dengan dugaan suap pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai. Hitungan awal sementara sekitar Rp 1 miliar," ujarnya.

Selain mengamankan Bupati, tim KPK turut mengamankan ASN baik di lingkungan Pemkab Klaten maupun BPK, serta unsur swasta. Mereka akan menjalani didalami keterangannya berkaitan dengan tangkap tangan tersebut.