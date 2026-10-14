Alasan KPK Tetapkan Adik Kepala BNPB Tersangka: Penyalahgunaan Dana Siap Pakai

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bima Setyawan, adik Kepala BNPB Suharyanto, sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait dana siap pakai (DSP) kebencanaan.

Dana siap pakai itu diduga menguntungkan pejabat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Selain Bima, KPK turut menetapkan empat pihak lainnya sebagai tersangka, yakni Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus PPK, Gabriel Purwaka Sigit (GPS); Tenaga Ahli Kepala BNPB, Richard Erlangga; serta dua pihak swasta Gery P dan Syifa NG.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengamini bahwa terdapat keterlibatan adik dari Kepala BNPB dalam kasus ini.

Ia menegaskan, pihaknya tidak melihat latar belakang dalam menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka.

"Ya, terinformasi seperti itu, tapi pastinya nanti akan dikonfirmasi kembali, karena kita tidak melihatnya siapa dia, ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum," kata Setyo di Jogjakarta, Rabu (14/10).

Kelima pihak tersebut melakukan tindak pidana korupsi terkait dana siap pakai di BNPB.

Lembaga antirasuah menduga, penggunaan dana siap pakai itu tidak sesuai dengan ketentuan serta aturan yang berlaku.

"Dari dana siap pakai inilah kemudian ada proses-proses yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan. Meskipun kami juga melihat ada beberapa persyaratan untuk bisa menggunakan dana siap pakai ini," ucapnya.