Rumah Perwira TNI AD Diduga Jadi Markas Judol Jadi Sorotan Warganet, KSAD Bakal Tindak Tegas

JawaPos.com - Warganet menyoroti dugaan penyalahgunaan rumah milik perwira TNI AD dijadikan sebagai markas judi online (judol). Atas dugaan itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan bakal menindak tegas jika ada laporan masuk.

Keterangan itu disampaikan oleh Maruli saat diwawancarai oleh awak media di Kompleks Istana pada Rabu (7/10). Dia menegaskan, TNI AD akan bergerak dan merespons cepat jika ada aduan terkait dengan dugaan pelanggaran hukum oleh personel.

”Pokoknya, kalau ada laporan, kita pasti tindak tegas. Kalau kita pasti respons cepat. Sudah, pasti cepat. Kalau kita cepat lah,” tegas Maruli.

Sebelumnya, akun media sosial Badan Perwakilan Netizen 2 mengunggah video dengan keterangan muncul temuan dugaan penyalahgunaan rumah milik perwira TNI AD. Rumah itu berada di Kompleks KPAD, Jalan Sederhana, Cijantung, Jakarta Timur (Jaktim).

”Wah ini ada yang nggak beres nih, pantesan pagarnya tinggi. Ini kayak judi online ini. Jangan ada yang keluar rumah,” kata seseorang dalam video tersebut.

Tidak hanya itu, orang yang sama tampak mempertanyakan sejumlah peralatan seperti monitor dan PC. Alat-alat itu tampak digunakan oleh beberapa orang. Orang yang sama meminta tidak ada satu pun yang keluar dari rumah tersebut karena petugas sedang dipanggil.

Dalam unggahan yang sama disampaikan bahwa video itu direkam pada 4 Oktober lalu. Meski ada di dalam kompleks tentara, orang yang merekam video itu juga mengaku sudah curiga terhadap aktivitas yang dilakukan orang-orang di rumah tersebut.