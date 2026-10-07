Rumah Perwira TNI AD Diduga Jadi Markas Judol Jadi Sorotan Warganet, KSAD Bakal Tindak Tegas

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat memberikan arahan dalam acara TNI AD belum lama ini. Maruli memastikan pasukan TNI siap menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto. (TNI AD)
JawaPos.com - Warganet menyoroti dugaan penyalahgunaan rumah milik perwira TNI AD dijadikan sebagai markas judi online (judol). Atas dugaan itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan bakal menindak tegas jika ada laporan masuk.
Keterangan itu disampaikan oleh Maruli saat diwawancarai oleh awak media di Kompleks Istana pada Rabu (7/10). Dia menegaskan, TNI AD akan bergerak dan merespons cepat jika ada aduan terkait dengan dugaan pelanggaran hukum oleh personel.
”Pokoknya, kalau ada laporan, kita pasti tindak tegas. Kalau kita pasti respons cepat. Sudah, pasti cepat. Kalau kita cepat lah,” tegas Maruli.
Sebelumnya, akun media sosial Badan Perwakilan Netizen 2 mengunggah video dengan keterangan muncul temuan dugaan penyalahgunaan rumah milik perwira TNI AD. Rumah itu berada di Kompleks KPAD, Jalan Sederhana, Cijantung, Jakarta Timur (Jaktim).
”Wah ini ada yang nggak beres nih, pantesan pagarnya tinggi. Ini kayak judi online ini. Jangan ada yang keluar rumah,” kata seseorang dalam video tersebut.
Tidak hanya itu, orang yang sama tampak mempertanyakan sejumlah peralatan seperti monitor dan PC. Alat-alat itu tampak digunakan oleh beberapa orang. Orang yang sama meminta tidak ada satu pun yang keluar dari rumah tersebut karena petugas sedang dipanggil.
Dalam unggahan yang sama disampaikan bahwa video itu direkam pada 4 Oktober lalu. Meski ada di dalam kompleks tentara, orang yang merekam video itu juga mengaku sudah curiga terhadap aktivitas yang dilakukan orang-orang di rumah tersebut.
”Nggak bener ini, nggak bener kalian,” ucap orang tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022