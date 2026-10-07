Kejagung Serahkan Rp 13,24 Triliun ke Negara, Prabowo: Untuk Naikkan Gaji Guru

Presiden Prabowo Subianto memberi sambutan saat kegiatan penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan serah terima uang lebih dari Rp 13,24 triliun dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) ke negara pada Selasa (6/10).
Di hadapan para pejabat negara, Prabowo menyampaikan bahwa uang sebanyak itu di antaranya akan digunakan untuk menaikkan gaji guru dan membangun irigasi di sejumlah daerah.
Dia memastikan, kekayaan negara yang diselamatkan melalui penertiban kawasan hutan dan pertambangan ilegal akan dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
”Kita akan punya dana untuk menaikkan gaji guru, gaji semua pegawai negeri, gaji hakim, gaji jaksa, gaji polisi. Kita akan punya uang untuk membantu orang-orang yang lapar. Kita punya uang untuk bangun rumah, kita punya uang untuk memperbaiki irigasi-irigasi,” kata dia, dikutip Rabu (7/10).
Prabowo menyatakan bahwa uang sebanyak itu juga bisa dipakai membangun rumah, memperbaiki sekolah dan puskesmas, meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, hingga memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belakang terjadi.
”Kita punya uang untuk menghadapi kebakaran-kebakaran hutan,” tegas mantan menteri pertahanan (menhan) tersebut.
Tidak hanya itu, kepala negara menegaskan bahwa kawasan hutan dan tambang yang berhasil diselamatkan oleh Kejagung bersama Satgas PKH merupakan aset penting bagi generasi mendatang. Prabowo menyebut, kekayaan itu sebagai tabungan bangsa.
”Terima kasih Satgas PKH untuk kesekian kali saya sampaikan. Teruskan pekerjaan saudara, teruskan apa yang saudara kerjakan. Ingat, apa yang kau lakukan menyelamatkan anak dan cucu kita. Jutaan hektar yang kau selamatkan, tambang-tambang ilegal yang kau tutup dan kau kuasai untuk negara, itu adalah tabungan bangsa,” imbuhnya.
Atas kerja keras yang telah dilakukan, Prabowo mengingatkan bahwa upaya menyelamatkan kekayaan negara masih membutuhkan kerja panjang.
Kendati demikian, ia menilai hasil yang dicapai oleh Satgas PKH sudah menunjukkan kemajuan nyata.
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