Irjen Kemenimipas: Miras hingga Kolase Foto di Hunian Mewah Lapas Cibinong Milik Jimmy Masrin 

nspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Imipas Rudi Setiawan menggelar konferensi pers di Jakarta, Senin (5/10).(ist).
JawaPos.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) mengungkapkan bahwa sejumlah botol minuman keras (miras) yang tersimpan di sebuah lemari es di dalam hunian mewah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, merupakan milik terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin. Hal itu diketahui setelah pihak Kementerian Imipas melakukan investigasi atas temuan tersebut.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Imipas Rudi Setiawan membantah soal temuan miras milik Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib) Lapas Cibinong Adi Nugroho Wijaksono.
"Ini ramai diberbincangkan masalah minuman keras. Hasil dari investigasi kami, bahwa barang tersebut bukanlah milik sebagaimana yang disebutkan, Kasi Kamtib atas nama Adi Nugroho Wijaksono. Melainkan milik warga binaan yang menempati rumah tersebut (Jimmy Masrin)," kata Rudi Setiawan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/10).
Rudi mengamini bahwa video viral saat inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI merupakan hunia milik Jimmy Masrin.
Pernyataan ini juga sekaligus membantah klaim yang sebelumnya disampaikan mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Wisnu Hani Putranto bahwa kolase foto dengan wajah Jimmy Masrin merupakan hasil razia.
"Jadi barang-barang yang di sana itu milik Pak Jimmy Masrin dan yang terlihat di dalam kamera itu adalah Pak Jimmy Masrin," ucapnya.
Lebih lanjut, Rudi mengungkapkan bahwa barang-barang yang berada pada hunian tersebut diisi oleh para penghuni yang didiga merupakan terpidana yang mendekam di Lapas Cibinong.
"Kemudian yang selanjutnya barang-barang milik barang mewah lainnya juga sama, itu diadakan oleh warga binaan yang menggunakan dan mengadakannya," jelasnya.
Buntut temuan tersebut, lanjut Rudi, pihaknya menjatuhkan sanksi kepada 17 orang di lingkungan Kementerian Imipas.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022