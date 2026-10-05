Irjen Kemenimipas: Miras hingga Kolase Foto di Hunian Mewah Lapas Cibinong Milik Jimmy Masrin 

JawaPos.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) mengungkapkan bahwa sejumlah botol minuman keras (miras) yang tersimpan di sebuah lemari es di dalam hunian mewah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, merupakan milik terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin. Hal itu diketahui setelah pihak Kementerian Imipas melakukan investigasi atas temuan tersebut.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Imipas Rudi Setiawan membantah soal temuan miras milik Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib) Lapas Cibinong Adi Nugroho Wijaksono.

"Ini ramai diberbincangkan masalah minuman keras. Hasil dari investigasi kami, bahwa barang tersebut bukanlah milik sebagaimana yang disebutkan, Kasi Kamtib atas nama Adi Nugroho Wijaksono. Melainkan milik warga binaan yang menempati rumah tersebut (Jimmy Masrin)," kata Rudi Setiawan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/10).

Rudi mengamini bahwa video viral saat inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI merupakan hunia milik Jimmy Masrin.

Pernyataan ini juga sekaligus membantah klaim yang sebelumnya disampaikan mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Wisnu Hani Putranto bahwa kolase foto dengan wajah Jimmy Masrin merupakan hasil razia.

"Jadi barang-barang yang di sana itu milik Pak Jimmy Masrin dan yang terlihat di dalam kamera itu adalah Pak Jimmy Masrin," ucapnya.

Lebih lanjut, Rudi mengungkapkan bahwa barang-barang yang berada pada hunian tersebut diisi oleh para penghuni yang didiga merupakan terpidana yang mendekam di Lapas Cibinong.

"Kemudian yang selanjutnya barang-barang milik barang mewah lainnya juga sama, itu diadakan oleh warga binaan yang menggunakan dan mengadakannya," jelasnya.