Selebgram Julia Prastini Alias Jule Tak Jadi Tersangka Usai Kedapatan Konsumsi Etomidate

JawaPos.com - Polresta Bandara Soekarno-Hatta tidak menetapkan selebgram Julia Prastini sebagai tersangka meski kedapatan mengosumsi Etomidate. Polisi menempuh mekanisme restorative justice.

Kasat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta AKP Michael Tanjaya menyampaikan bahwa penangkapan Jule dilakukan oleh polisi berdasar pengembangan kasus. Sebelum menangkap yang bersangkutan, polisi lebih dulu menangkap 2 orang perempuan berinisial RR dan RN.

”Di sebuah apartemen di Jakarta Barat, dimana ditemukan 27 cartridge vape yang mengandung etomidate,” terang dia kepada awak media.

Setelah itu pada Senin (14/9), Jule ditangkap di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel). Dari lokasi penangkapan itu diamankan 4 catridge berisi etomidate. Sebanyak 3 diantaranya sudah dalam kondisi kosong habis pakai. Sedangkan 1 lainnya masih terisi.

Rangkaian penangkapan berlanjut kepada Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok berinisial XC. Dia ditangkap dengan barang bukti 71 cartridge vape berisi etomidate. Menurut Michael, XC adalah bandar yang terhubung dengan RR dan RN. Sementara Jule membeli etomidate dari kedua perempuan tersebut.

”Dari empat orang itu, 3 orang kami tetapkan sebagai status tersangka,” kata dia.

Para tersangka adalah RR, RN, dan XC. Hanya Jule yang tidak menjadi tersangka. Menurut Michael, Jude tidak menjadi tersangka lantaran dia hanya pemakai. Dari barang bukti yang ditemukan serta keterangan para saksi, Jule memenuhi kriteria untuk diajukan mendapat rehabilitasi.

”Berdasarkan penyidikan-penyidikan yang lainnya, untuk status (Jule) di kepolisian kami tetapkan sebagai restorative justice, yaitu JP itu sebagai pemakai, dan selanjutnya di-assessment dan kemudian akan nanti direhabilitasi,” jelasnya.