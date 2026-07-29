Noor Faizah Maenofi, Istri Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Ikut Diamankan saat OTT KPK

JawaPos.com - Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dikabarkan menciduk Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Selain Anom dan pihak lain, ternyata tim rasuah juga mengamankan istri Anom, dr. Noor Faizah Maenofi.
Belum diketahui, terkait kasus apa sang bupati dan istrinya diamankan lembaga antirasuah. Yang pasti usai dijemput dari rumah dinas sekitar pukul 01.40 WIB, dia diboyong ke gedung merah putih KPK, menyusul suami dan pihak sejumlah pihak lain yang diamankan.
Saat ini para pihak yang sudah diamankan tengah menjalani pemeriksaan di lantai dua ruang penindakan lembaga antirasuah.
Di lain pihak, saat ini KPK juga berhasil meringkus satu pihak lain yang dinilai terkait dengan perkara yang sama dengan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
Untuk diketahui, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah. Kali ini, giliran Bupati Pemalang, Jawa Tengah Anom Widiyantoro yang disasar tim antirasuah pada Selasa (28/7).
Selain meringkus Anom, tim juga menangkap sejumlah pihak-pihak lain yang dinilai terkait dengan praktik rasuah yang dilakukan sejumlah pihak.
Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK menyita sejumlah uang sebagai barang bukti dalam perkara hukum yang sedang ditanganinya.
Selain itu, tim KPK juga menyegel sejumlah ruangan Operasi Perangkat Daerah (OPD) seperti ruangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Tak hanya itu, tim KPK juga menyegel dua rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang.
Terkait adanya operasi kedap ini, Wakil Ketua KPK Fitroch Rochcayanto membenarkannya. "Benar (OTT Bupati Pemalang-Red)-," kata Fitroch kepada JawaPos.com, Rabu (29/7).
Kendati demikain, Fitroch belum menjelaskan secara detail, ihwal perkara yang menjadi pangkal kepala daerah di Jateng ini dilakukan penangkapan.
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