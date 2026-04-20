Manifestasi Mens Rea, Bukti Digital dalam Kasus Chromebook Bukan Sekedar Pelengkap

JawaPos.com - Bukti digital dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dengan terdakwa Ibrahim Arief atau Ibam bukan sekedar pelengkap. Menurut pengamat hukum Fajar Trio, temuan tersebut adalah manifestasi adanya mens rea dalam perkara yang menyeret Ibam.

”Bukti digital bukan sekadar pelengkap. Itu adalah manifestasi dari mens rea atau niat jahat. Jika Ibrahim Arief (Ibam) terbukti berkoordinasi dengan vendor untuk mengunci spesifikasi, itu menunjukkan dia sadar dan menghendaki hasil yang melanggar aturan,” kata Fajar pada Senin (20/4).

Keterangan itu disampaikan oleh Fajar terkait dengan bukti digital berupa chat forensik yang ditemukan oleh penyidik dalam kasus tersebut. Menurut dia, bukti itu menjadi kunci utama untuk membuktikan unsur Willens en Wetens atau kehendak dan kesadaran para terdakwa.

Fajar menilai, bila dalam bukti digital berupa percakapan antara para pihak itu ditemukan pengaturan angka dan koordinasi dengan pihak swasta sebelum proses lelang dimulai, alibi kesalahan administrasi akan gugur dengan sendirinya. Selain itu, dia turut menyoroti temuan manipulasi harga satuan yang dilakukan tanpa survei pasar yang sah.

Menurut dia, dalam doktrin hukum pidana, tindakan mengabaikan kewajiban survei bukan sekadar kelalaian. Itu merupakan pintu masuk untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi. Apalagi dalam persidangan muncul dugaan aliran dana Rp 809 miliar kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Nadiem Anwar Makarim.

”Ketika harga dimanipulasi tanpa prosedur, maka unsur menguntungkan pihak tertentu dalam UU Tipikor sudah terpenuhi. Ini bukan lagi soal teknis, tapi soal motif ekonomi ilegal,” ujarnya.

Berkaitan dengan kedudukan hukum, Fajar memandang ada pola penyertaan antara pembuat kebijakan dan tenaga ahli. Dalam kasus tersebut, Ibam sebagai konsultan teknologi diduga berperan sebagai pelaksana yang membuka akses informasi tidak sah. Sedang Nadiem sebagai pimpinan tertinggi di kementerian memfasilitasi atau setidaknya mengetahui proses tersebut.

”Kedudukan Ibam yang memiliki akses eksklusif kepada menteri menciptakan jalur komando bayangan. Jika terbukti ada aliran informasi rahasia kepada vendor sebelum tender, maka keduanya dapat dijerat sebagai satu kesatuan konspirasi pidana,” jelasnya.

Di luar itu, satu poin krusial lain yang kerap menjadi perdebatan adalah status proyek yang barangnya sudah terkirim. Menurut Fajar, korupsi dalam Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan delik yang menitikberatkan pada proses yang melawan hukum. Dia menyebut, penyimpangan dalam penetapan harga dan spesifikasi tetap masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.