Denpom XVI/3 Kendari Periksa Prajurit TNI Diduga Selingkuh dengan Seorang Bhayangkari

JawaPos.com - Dugaan perselingkuhan melibatkan seorang prajurit TNI dengan anggota Bhayangkari atau istri polisi di wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), telah ditangani oleh Detasmen Polisi Militer (Denpom) XVI/3 Kendari. TNI AD memastikan akan bertindak tegas terhadap setiap personel yang bersalah.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menegaskan hal itu. Dia menyampaikan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit, khususnya yang menyangkut disiplin dan norma, akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku di lingkungan TNI.

”Menanggapi pemberitaan yang beredar terkait dugaan perselingkuhan yang melibatkan oknum prajurit TNI AD di Kota Kendari, kami sampaikan bahwa TNI AD telah menerima informasi tersebut dan saat ini sedang melakukan pendalaman melalui unsur Polisi Militer,” kata dia dikutip pada Senin (20/4).

Dari informasi awal, Donny mengungkapkan bahwa peristiwa yang viral di media sosial memang benar terjadi. Prajurit berinisial Pratu DC dari satuan Kodim 1430/Konawe Utara telah diamankan oleh Denpom XIV/3 Kendari untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

”Perlu digarisbawahi bahwa peristiwa ini merupakan persoalan pribadi yang bersangkutan dan tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan,” imbuhnya.

Donny menyebut, saat ini Pratu DC masih dalam proses pemeriksaan. Langkah itu dilakukan untuk mengetahui secara utuh kronologi dan fakta yang terjadi. Dia memastikan, proses tersebut dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas.

‘Kami mengimbau kepada masyarakat untuk menyikapi informasi yang beredar secara bijak dan tidak menggeneralisasi tindakan oknum prajurit sebagai gambaran institusi, karena TNI AD secara konsisten berkomitmen menjaga profesionalitas, integritas, dan kehormatan setiap prajuritnya,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, sebuah video viral beredar luas di media sosial pada Sabtu (18/4). Dalam video itu, tampak seorang perempuan dibawa dari kamar penginapan. Berdasar informasi yang diunggah oleh akun Instagram @infokomando.official, yang bersangkutan diduga sebagai seorang Bhayangkari. Suami, petugas kepolisian, dan TNI, memergoki perempuan itu ngamar bareng oknum prajurit TNI.