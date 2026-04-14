Ryandi Zahdomo
15 April 2026, 04.23 WIB

Rektorat Minta Dosen UBL Terduga Pelaku Kekerasan Seksual 'Puasa Medsos', Mahasiswa: Kok masih Eksis?

Perwakilan dosen dan mahasiswa Universitas Budi Luhur (UBL) hadiri forum terbuka di Taman Laku Luhur, terkait kasus kekerasan seksual, Selasa (14/4/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Perwakilan dosen dan mahasiswa Universitas Budi Luhur (UBL) hadiri forum terbuka di Taman Laku Luhur, terkait kasus kekerasan seksual, Selasa (14/4/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

 

JawaPos.com-Kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret oknum dosen berinisial Y di Universitas Budi Luhur (UBL) terus bergulir. Pihak rektorat mengaku telah meminta terduga pelaku untuk melakukan "puasa medsos".

Instruksi ini muncul setelah mahasiswa mendapati dosen tersebut masih aktif di media sosial maupun di area kampus. Hal ini memicu gelombang protes dari mahasiswa UBL yang menilai pengawasan kampus sangat lemah.

Deputi Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama & Promosi UBL, Arief Wibowo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan arahan khusus kepada dosen Y.

"Saya khususnya gitu, mengingatkan kepada yang bersangkutan untuk puasa medsos. Puasa medsos itu maksudnya menyesuaikanlah dengan situasi yang ada. Fokuslah pada isu yang sedang dihadapi. Itu saya sampaikan langsung kepada yang bersangkutan," ujar Arief saat forum ternuka mahasiswa di kampus UBL, Selasa (14/4).

Meski begitu, Arief mengakui ada celah dalam sosialisasi kebijakan ini ke jajaran bawah, sehingga terduga pelaku masih terlihat aktif di lingkungan kampus.

 

Mahasiswa Kecewa: Masih Berdiri Tegak dan Jabat Tangan

Kekecewaan mendalam disampaikan oleh Wakil Ketua BEM UBL, Zefanya Evandie Rifai alias Vandie. Ia menyayangkan terduga pelaku kekerasan seksual terhadap mahasiswi berinisial A ini masih terekam kamera mengikuti acara resmi kampus dengan santai.

