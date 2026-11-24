JawaPos.com - Kimchi jjigae merupakan salah satu hidangan berkuah khas Korea Selatan yang cocok dinikmati saat cuaca dingin atau ketika ingin menyantap makanan hangat. Sup ini memiliki cita rasa pedas, gurih, dan sedikit asam dari fermentasi kimchi. Perpaduan kuah berbumbu dengan berbagai isian membuat hidangan ini terasa mengenyangkan.



Kamu tidak harus pergi ke restoran Korea untuk menikmati semangkuk kimchi jjigae. Hidangan ini bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang cukup mudah ditemukan di supermarket. Resepnya juga dapat menjadi inspirasi bagi pencinta kuliner Korea yang ingin mencoba menu berbeda dari olahan mi atau nasi pada umumnya.



Resep kimchi jjigae ini dibagikan melalui akun Instagram @sharkninja_id. Dalam kreasi ini, kimchi dipadukan dengan beef short plate, tofu sutra, jamur champignon, dan soun khas Korea atau Korean glass noodles. Kombinasi tersebut menghasilkan hidangan berkuah dengan beragam tekstur dalam satu mangkuk.



Salah satu bahan penting dalam pembuatan kimchi jjigae adalah gochujang dan gochugaru. Gochujang merupakan pasta cabai fermentasi yang memberikan rasa pedas sekaligus gurih, sedangkan gochugaru adalah bubuk cabai Korea yang menambah warna merah pada kuah. Penggunaan kecap asin, gula, garam, dan lada membantu menghasilkan perpaduan rasa yang lebih seimbang.



Bahan:

2 siung bawang putih, cincang

Daun bawang secukupnya

Kimchi secukupnya

5 buah jamur champignon, iris

1/2 blok tofu sutra, potong dadu

350 ml air

1 sdm gochugaru

1 sdm gochujang

1/2 buah bawang bombai, iris

Korean glass noodles secukupnya

Garam dan lada secukupnya

1/2 sdt gula

1 sdm kecap asin

150 gram beef short plate iris



Cara Pembuatan:

1. Siapkan wadah tahan panas yang sesuai untuk memasak sup.

2. Masukkan bawang putih cincang, daun bawang, kimchi, jamur champignon, dan tofu sutra.

3. Tambahkan air, gochugaru, gochujang, bawang bombai, garam, lada, gula, dan kecap asin.

4. Aduk perlahan hingga bumbu tercampur dengan air dan membentuk kuah berwarna merah.

5. Masukkan Korean glass noodles dan beef short plate ke dalam wadah.

6. Masak hingga kuah mendidih, daging matang, dan seluruh bahan tercampur dengan bumbu.

7. Koreksi rasa, kemudian sajikan kimchi jjigae selagi hangat.



Kimchi jjigae paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat. Kamu juga bisa menyesuaikan jumlah gochujang dan gochugaru apabila ingin tingkat kepedasan yang berbeda. Dengan perpaduan kimchi, daging, tofu, dan jamur, hidangan ini bisa menjadi pilihan menu rumahan bagi kamu yang ingin menikmati sensasi kuliner Korea tanpa harus keluar rumah.