JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan adanya ketertarikan perusahaan asal Australia yang tergabung dalam sebuah konsorsium untuk terlibat dalam pengembangan transportasi massal di Jakarta. Salah satu proyek yang tengah dijajaki adalah pengembangan jaringan Mass Rapid Transit (MRT) untuk menghubungkan kawasan timur dan barat Ibu Kota.

Pramono mengatakan, penjajakan kerja sama tersebut menjadi salah satu hasil dari kunjungan kerjanya ke Australia pada 23-26 November 2026. Dalam agenda tersebut, pengembangan transportasi menjadi salah satu pembahasan utama bersama pihak pemerintah maupun perusahaan di negara tersebut.

"Segmen MRT untuk segmen Barat-Timur ada satu fase yang kemudian Pemerintah DKI Jakarta bersama perusahaan di Australia bersama konsorsium yang ada, mereka berkeinginan untuk ikut di dalam pengembangan transportasi dari barat ke timur," kata Pramono saat menghadiri Pameran Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (29/11).

Menurut dia, rencana keterlibatan perusahaan Australia tersebut saat ini masih berada dalam tahap penjajakan. Ia mengaku telah memberikan kesempatan kepada PT MRT Jakarta untuk menindaklanjuti komunikasi dan peluang kerja sama yang ditawarkan sejumlah perusahaan di Australia.

"Yang mereka inginkan adalah segmen dari Cililitan sampai dengan Fatmawati yang nanti nyambung ke barat-timur," ujarnya.

Pramono menjelaskan, rencana pengembangan jalur tersebut akan memasuki tahapan studi kelayakan atau feasibility study (FS). Kajian tersebut diperlukan untuk memastikan aspek teknis maupun kelayakan proyek sebelum rencana pembangunan direalisasikan.

"Mudah-mudahan kalau memang ini sesuai dengan rencana, pasti transportasi di Jakarta akan menjadi semakin terhubung dengan baik," tuturnya.

Dia berharap, penjajakan investasi tersebut dapat membuka peluang pengembangan jaringan transportasi publik yang lebih terintegrasi di Jakarta. Menurutnya, dengan konektivitas yang semakin luas, masyarakat diharapkan memiliki lebih banyak pilihan untuk melakukan perjalanan menggunakan angkutan umum.

Selain soal transportasi, Pramono juga turut membahas program pendidikan dalam kunjungan kerjanya ke Australia. Ia mengaku, mendorong peningkatan investasi Australia di Indonesia.

Dia berharap semakin banyak perguruan tinggi asal Australia yang membuka peluang kerja sama maupun mengembangkan kehadirannya di Jakarta, seperti yang telah dilakukan Monash University.

"Saya mengundang Australia untuk apa, berinvestasi di Indonesia di bidang pendidikan. Karena sekarang ini di Jakarta sebenarnya sudah ada Monash University," ungkapnya.

Dia juga menyinggung kunjungannya ke New South Wales dan Canberra, termasuk ke Australian National University (ANU). Pramono optimistis kerja sama pendidikan kedua pihak dapat semakin berkembang.

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