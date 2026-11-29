JawaPos.com - Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak (SISGITA) milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan diadopsi oleh 118 pemerintah daerah hingga November 2026. Kerja sama ini bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kerja sama replikasi aplikasi tersebut terbagi dalam dua gelombang, yakni 58 daerah pada tahap pertama dan 60 daerah pada tahap kedua. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) gelombang kedua berlangsung antara perwakilan pemda dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangerang Selatan.

Kepala Diskominfo Tangerang Selatan Tubagus Asep Nurdin mengatakan, banyaknya daerah yang mengadopsi sistem ini menandakan keberhasilan pemkot menjalankan sistem tersebut.

"Keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari seberapa banyak aplikasi yang kita bangun, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dihasilkan, keberlanjutan pemanfaatannya, serta kemampuannya untuk menjadi solusi bagi pemerintah daerah lain," ujar Asep, Minggu (29/11).

SISGITA merupakan aplikasi hasil kolaborasi Bapenda dan Kantor Pertanahan Tangerang Selatan. Sistem ini memadukan data pertanahan dan perpajakan berbasis geospasial untuk mencocokkan data bidang tanah dengan objek pajak.

Lewat integrasi data ini, pemerintah daerah bisa melacak perubahan bidang tanah sekaligus memetakan potensi objek pajak. Langkah ini dipakai untuk memperbarui basis data perpajakan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Diskominfo selama operasional bertugas menyiapkan infrastruktur teknologi informasi sebagai penopang sistem. Pembagian peran antarinstansi menjadi kunci berjalannya aplikasi tersebut.

"Bapenda dan Kantor Pertanahan menghadirkan inovasi melalui kolaborasi dan integrasi data, sementara Diskominfo menyiapkan infrastruktur teknologi yang menjadi fondasi bagi keberlangsungan sistem tersebut," jelasnya.

Melalui kerja sama ini, Pemkot Tangsel ingin berbagi mengenai tata kelola pemerintahan. Namun, Asep tetap menekankan bahwa penerapan SISGITA tetap harus disesuaikan dengan kondisi data, infrastruktur, dan kebutuhan tiap daerah.

"Kami berharap inovasi yang lahir dari Tangsel tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat Tangsel, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah lain," pungkasnya.